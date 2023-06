Leerlauf beim Thema Parkgebühren in der Wildeshauser Innenstadt

Von: Dierk Rohdenburg

Parkgebühren in der Innenstadt: An der Huntestraße muss gezahlt werden, in anderen Innenstadtbereichen aber nicht. © dr

Wildeshausen – Die Wildeshauser Politik kommt bei der Diskussion über ein Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Innenstadt keinen Schritt weiter.

Eigentlich sollte der Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstagabend im Rathaus die ersten Weichen stellen, um spätestens im Herbst über ein Konzept zu entscheiden, das 200.000 Euro jährlich in den Haushalt spült. Doch von der Stadtverwaltung gab es kaum neue Erkenntnisse, und der Experte der Planungsgruppe Verkehr in Hannover konnte sich wegen einer Erkrankung nicht mit den vorgelegten Ideen beschäftigen.

Der Verwaltungsausschuss hatte in seiner Sitzung am 11. Mai nach vorangegangener Beratung im Stadtentwicklungsausschuss festgelegt, dass zunächst die Öffentlichkeit sowie Vertreter der Anlieger in die Planungen eingebunden werden. Dazu hatte die Stadtverwaltung eine Online-Befragung gestartet, deren Ergebnisse im Ratsinformationssystem eingesehen werden können.

Online-Umfrage bringt nur wenige neue Erkenntnisse

Es gab 235 Einsendungen, bei denen deutlich wurde, dass die Meinungen der Bürger zur Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt weit auseinandergehen. „Es ist zudem schwierig, die Daten statistisch auszuwerten“, erklärte Innenstadtmanager Ralf Möllmann. So gebe es viele Meinungsäußerungen und wenige Fragestellungen, deren Ergebnisse man grafisch aufbereiten könne. Es sei zudem feststellbar, dass die Interessengruppe der in der Innenstadt Beschäftigten ein hohes Gewicht in der Umfrage einnehme.

„Es bietet sich ein äußerst diffuses Meinungsbild“, fand Grünen-Ratsherr Klaus Schultze und ergänzte: „Das ist nicht aussagekräftig.“ Aus diesem Grund hielt er auch nichts davon, dass die Stadtverwaltung ausführlich Ergebnisse präsentiert. Beispielsweise sei die Erkenntnis, dass 86 Prozent der Innenstadtbesucher, die an der Befragung teilgenommen hatten, regelmäßig oder gelegentlich mit dem Auto kommen würden, nicht belastbar. „Was heißt denn gelegentlich? Zählt dazu auch einmal in sechs Jahren?“, fragte Schultze.

„Ich habe mir die Umfrageergebnisse durchgelesen. Da stehen Argumente drin, die interessant sind“, fand Kreszentia Flauger (Linke). Man könne aber aus der Befragung keine qualitative und quantitative Bewertung ableiten. „Extrem dünnes Eis, auf dem wir uns da befinden“, stimmte ihr Schultze zu.

Wildeshausen muss 200.000 Euro einnehmen

Günter Lübke (Pro Wildeshausen) erinnerte daran, dass die Stadt in jedem Fall jährlich 200.000 Euro einnehmen müsse. Es sei eigentlich die Aufgabe der Stadtverwaltung gewesen, ein Konzept zu erstellen, betonte er. Es habe ja auch einen Entwurf gegeben, verwies er auf ein Papier, das kurzzeitig im Ratsinformationssystem kursierte. „Es war falsch, das zurückzuziehen“, kritisierte Lübke.

Dem Ausschuss lagen zwei Vorschläge der Gruppe Grüne/Linke sowie der UWG vor. Rainer Kolloge (UWG) zeigte sich deshalb auch wenig gewillt, noch einen neuen Entwurf des Planungsbüros anhören zu wollen. „Wir brauchen kein neues Gutachten, das viel Geld kostet“, betonte Kolloge. Der Planer solle sich die vorliegenden Vorschläge ansehen und dazu Stellung beziehen. Und dann müsse man endlich entscheiden, wie es gemacht werden solle.

Das allerdings kann wohl erst nach der Sommerpause geschehen. Der Ausschuss nahm den aktuellen Beratungsstand deshalb lediglich zur Kenntnis.