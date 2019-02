Lederhülsenbaum ersetzt Rosskastanie an Pumpe Lütjen Ort in Wildeshausen

Als Ersatz für die rotblühende Rosskastanie, die im Sommer vergangenen Jahres einem Sturm zum Opfer fiel, hat die Stadt an der Pumpe Lütjen Ort in Wildeshausen eine Gleditschie, auch Lederhülsenbaum, gepflanzt. Die Kastanie habe sich nicht bewährt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Stadthaus. „Oft leiden diese Bäume unter Schädlings- und Bakterienbefall. Damit verlieren sie an Standsicherheit“, so Sprecher Hans Ufferfilge. Die Gleditschie wird als Zukunftsbaum bezeichnet, da sie eine hohe Anpassungs- und Regenerationsfähigkeit besitzt. Die Pflanzfläche wird noch mit bodendeckenden Stauden und der gewohnten Rundbank bestückt, teilte die Stadt weiter mit. Foto: Bornholt