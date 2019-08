Laute Zug-Motoren stören Anlieger

Nichts geht mehr: Wenn die Nordwestbahn auf dem Bahnübergang Ahlhorner Straße in Wildeshausen stehen bleibt, wie hier am Samstag, bildet sich schnell ein Stau. Der Zug muss, wenn er aus Bremen kommt, umsetzen, um wieder zurückfahren zu können.

Wildeshausen - Unter der Hitze der vergangenen Tage hatten die Anwohner am Wildeshauser Bahnhof in ganz besonderer Weise zu leiden. Denn bei Temperaturen von mehr als 30 Grad haben die dort wegen Gleisbauarbeiten „parkenden“ Züge ihre Dieselmotoren nicht wie sonst üblich abgestellt, sondern weiterlaufen lassen.

Dadurch konnten die Klimaanlagen die Waggons weiter kühlen. Ein Verfahren ganz im Sinne der Passagiere, das aber bei den Bewohnern der Häuser in Gleisnähe für Empörung sorgte.

Das Verhalten der Lokführer kommt bei Peter Frost, dessen Schlafzimmer sich am Brauereiweg nur 25 Meter vom Haltepunkt der Züge befindet, nicht so gut an. Nachts, wenn sonst alles ruhig ist, sei sein Schlaf massiv gestört worden, sagt er. Außerdem würden die Dieselabgase in die Richtung der Wohnhäuser ziehen. Und klimafreundlich sei das Ganze ja wohl auch nicht. „Der Hammer war, dass ein Lokführer seinen Zug am Sonntag um 23 Uhr abgeschlossen hat und nach Hause gefahren ist. Aber der Motor lief noch“, erinnert sich Frost. „Der Zug brummte vor sich hin.“

+ Ein Zug der Nordwestbahn wartet im Bahnhof darauf, zurück nach Bremen zu fahren. © Bornholt Frost und sein Nachbar Hermann Heitzhausen leben seit Jahrzehnten am Brauereiweg, auch schon als der zweite Bahnsteig gegenüber vom Bahnhof noch gar nicht gebaut war. Wenn der Motorenlärm in den vergangenen Tagen zu laut war, wendeten sie sich an die Lokführer, hatten damit aber bestenfalls wechselhaften Erfolg. Während einige der Nordwestbahn-Mitarbeiter von sich aus die Motoren abstellten, bestanden andere darauf, die Maschinen laufen zu lassen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte die Nordwestbahn, dass die Motoren wegen der Hitze auch bei Stillstand der Züge liefen, damit die Klimaanlagen weiter ihren Dienst tun konnten. Der Innenraum heize sich bei 30 Grad Außentemperatur in zehn Minuten so schnell auf, dass die Situation für die Passagiere unerträglich werde, sagte ein Sprecher. „Es tut uns leid, dass die Anwohner gestört wurden, aber wir sind gezwungen, das so zu machen.“ Die Lokführer hätten die Anweisung erhalten, die Motoren bei nicht so heißem Wetter nach Möglichkeit auszustellen.

Dass zurzeit immer mal wieder Züge für längere Zeit am Bahnhof stehen, hat auch damit zu tun, dass noch bis Montag, 5. August, ein Ersatzfahrplan gilt (wir berichteten). Wegen Gleisbauarbeiten südlich von Wildeshausen ist seit Freitag für die Loks aus Bremen Endstation in der Kreisstadt. Und nachdem sie wie üblich zur vollen Stunde ankommen, müssen sie 60 Minuten warten, bevor es zurückgeht.

Stau am Bahnübergang beim Umsetzen

Ein weiteres Problem, dass sich hin und wieder ergibt, ist das Umsetzen der Züge. Heißt: Die Nordwestbahn kommt aus Bremen und fährt, nachdem die Passagiere ausgestiegen sind, in Richtung Bahnübergang Ahlhorner Straße. Idealerweise hält sie davor oder dahinter, manchmal aber auch auf dem Übergang, was für die übrigen Verkehrsteilnehmer Stau bedeutet. Denn es dauert eine Weile, bis der Zug in die andere Richtung zurück in den Bahnhof fahren kann. Das Umsetzen ist laut Nordwestbahn nötig, weil es keine Abfahrtssignale in Richtung Bremen auf Gleis 1 gibt.