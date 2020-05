Laster rutscht in Grünstreifen

Ein medizinischer Notfall ging am Mittwoch um 3.30 Uhr offenbar einem Lkw-Unfall auf der A1 bei Wildeshausen voraus: Der Fahrer eines Sattelzugs musste krankheitsbedingt auf dem Pannenstreifen stoppen und wollte kurz darauf wieder auf den Hauptfahrstreifen fahren, wobei er einen zweiten Lkw touchierte. Der erste Lastwagen rutschte daraufhin in den Grünstreifen und stellte sich quer, wodurch der Hauptfahrstreifen blockiert wurde. Aufgrund des Unfalls kam es für einige Stunden zu Behinderungen auf der Autobahn in Richtung Bremen. Der Fahrer des Sattelzugs wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der zweite Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Foto: van Elten