Laster fährt Laterne um und Wildeshauserin verursacht auf der A 1 Unfall am Stauende

Wildeshausen – Eine 22-jährige Wildeshauserin hat am Dienstag gegen 13.10 Uhr auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr einen Unfall verursacht, bei dem vier Menschen verletzt wurden.

Laut Polizeibericht war die 22-Jährige mit einem Golf auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn 1 in Richtung Bremen unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr reagierte sie zu spät auf das staubedingte Abbremsen eines 30-Jährigen aus Lohne und fuhr auf dessen Kleinbus auf.

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen stehenden SUV eines 36-jährigen Belgiers geschoben.

Die Wildeshauserin, der Fahrer des Kleinbusses und zwei Mitfahrer im SUV (ein 45-Jähriger aus Halle und eine 27-jährige Belgierin) erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der VW und der Kleinbus waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weitere Meldungen:

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der Huntestraße in Wildeshausen. Der Fahrer eines Transporters übersah beim Zurücksetzen eine Straßenlaterne und legte sie um. Es gab keine Verletzten. Zum Schaden konnte die Polizei keine Angaben machen. Am Mittag war bereits ein Mitarbeiter des Energieversorgers vor Ort, um die Situation abzuschätzen.

Ein zwölfjähriger Junge wurde am Dienstag gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Der Junge aus Delmenhorst war mit einem Fahrrad unterwegs und wollte die Langenwischstraße im Bereich der Georg-Gloger-Straße überqueren. Die Bedarfsampel betätigte er nicht und fuhr achtlos auf die Straße. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 35-Jährigen aus der Gemeinde Stuhr, die in Richtung Syker Straße unterwegs war. Der Zwölfjährige erlitt leichte Verletzungen, wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend zu seiner Mutter gefahren.