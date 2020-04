Als Langwellen den Weg nach Hause wiesen

Signalgebäude bei Holzhausen und Emstek dienten dem militärischen Flugzeugverkehr

+ Umgeben von einem Tannenwäldchen: Das Signalgebäude bei Holzhausen. Im Vordergrund Sockel und Kabelanschluss eines demontierten Funkturms. Fotos: FASS

Holzhausen/Emstek - Von Dirk Fass. Sie wirken unscheinbar, dienten aber einem wichtigen militärischen Zweck: In der Holzhauser Heide und bei Hoheging in der Gemeinde Emstek befinden sich zwei kleine, massiv gemauerte Häuschen, deren Funktion mittlerweile vielen nicht mehr bekannt sein dürfte. Beide Gebäude waren mit Antennenmasten versehen und hatten für den Flugverkehr eine lebenswichtige Aufgabe. Sie gehörten dem Militärflugplatz Ahlhorn in der angrenzenden Gemeinde Großenkneten an und sendeten auf Langwelle ein Dauermorsezeichen mit einer aus drei Buchstaben bestehenden Codierung. Dieses war für die Maschinen der Luftwaffe über große Entfernungen hörbar und im Cockpit ablesbar. Die Informationen verrieten, in welche Richtung die Piloten fliegen mussten, wenn sie zum Stützpunkt zurück wollten.