Über Wildeshausen bis nach Hollywood: „Ich darf bei den Oscars mitwählen“

Wildeshausen/Los Angeles - Der langjährige Wildeshauser Claas Henke ist in die Jury für die Vergabe des Oscars berufen worden. Der Experte für filmische Spezialeffekte (zum Beispiel bei „Titanic“) hat damit ein Wörtchen mitzureden, wenn der begehrteste Filmpreis der Welt in Los Angeles überreicht wird.

Im Interview erzählt der 51-Jährige, was das für seine Karriere bedeutet, ob er noch oft in Wildeshausen ist und wie seine tägliche Arbeit aussieht.

Herr Henke, wie haben Sie von der Berufung in die Oscar-Academy erfahren?

Ich bekam die Einladung per E-Mail, aber schon bevor ich das bemerkte, hatte ein Mitarbeiter meinen Namen auf der offiziellen Liste entdeckt und kam, um mir zu gratulieren. Ich habe mich sehr gefreut. Man fühlt sich gleich stärker mit der Filmgeschichte in Hollywood verbunden.

Was bedeutet die Berufung für Sie?

Es ist eine Anerkennung für meine Arbeit, auch wenn ich nicht glaube, dass es direkte Auswirkungen auf meine Karriere haben wird.

+ Claas Henke und der Oscar: Der Wildeshauser sitzt in der Jury für den Academy-Award. © Henke

Und wie wirkt sich die Ernennung ganz praktisch aus?

In Los Angeles gibt es viele Filmvorführungen und andere Events für Academy-Mitglieder. Und natürlich gibt es die Oscars, wo ich dann mitwählen darf.

Das heißt, sie entscheiden mit, wer den Preis bekommt?

Ja, allerdings werde ich keine Verantwortung dafür übernehmen, wenn mal wieder ein mittelmäßiger Film den „Best Picture“-Oscar bekommt...(lacht).

Wo leben Sie zurzeit und mit welchem Projekt beschäftigen Sie sich?

Ich lebe schon seit 1994 in Los Angeles und arbeite als Art Director für die Spezial-Effekte-Firma Scanline, die ursprünglich in München gegründet worden war. Zurzeit arbeite ich an dem Film „Midway“ über eine Seeschlacht im Zweiten Weltkrieg von dem deutschen Regisseur Roland Emmerich („Independence Day“).

Sie haben ja schon bei diversen Filmen als Experte für Spezialeffekte mitgewirkt, was waren die wichtigsten?

Der erste Spielfilm, an dem ich gearbeitet habe, war „Titanic“ 1997. Nach circa zwei Jahren bei Fernsehproduktionen und Werbespots hatte ich eine Stelle bei James Camerons Firma Digital Domain bekommen. Manche dieser ersten Szenen und Projekte sind mir immer noch gut in Erinnerung, das Ablegen der Titanic in Southampton oder der Übergang von „Young Rose“ zu „Old Rose“ etwa.

Wie genau sieht Ihre tägliche Arbeit aus?

Als Art Director mache ich sowohl Konzepte, digitale Bilder, teils gemalt, als auch ausgewählte Szenen, die den „Look“ einer Sequenz repräsentieren. Mir gefällt besonders die Vielfalt der Herausforderungen, von realistischen historischen Bildern bis zu völlig abstrakten Effekten. Für den Marvel Film „Ant-Man and the Wasp“ konnte ich zum Beispiel eine ganz abstrakte Szene aus reinen Farben kreieren, wenn Ant-Man am Ende kleiner als ein Molekül wird und in der „Quanten-Welt“ strandet. Das war eine nette Abwechslung von den üblichen Katastrophen, die wir darstellen.

Zu Wildeshausen: Sind Sie noch hin und wieder in der Stadt?

Früher kam ich fast jedes Jahr in der Weihnachtszeit nach Wildeshausen, aber seit ich Kinder habe, nur noch ungefähr alle zwei Jahre. Zuletzt waren wir Weihnachten 2017 dort, und dieses Jahr ist auch wieder ein Besuch geplant.

Sind Sie denn in der Gilde?

Nein, aber ich habe schöne Kindheitserinnerungen an das Schützenfest. Und im Bücherregal steht eine wachsende Sammlung der kleinen Gilde-Holzfiguren, die meine Eltern mir nach und nach geschenkt haben.

Was bedeutet Ihnen Wildeshausen?

Da ich praktisch meine ganze Kindheit und Jugend in Wildeshausen verbrachte, sehe ich die Stadt immer noch als Heimat an. Auch wenn ich mittlerweile fast die gleiche Anzahl an Jahren in den USA wie in Deutschland gelebt habe: 26 war ich, als ich nach Los Angeles kam, jetzt bin ich 51.

Zur Person

Claas Henke (51) hat zwei Söhne, Nico (11) und Julian (9), die die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Seine Frau Kathrynn hat chinesische Wurzeln, ist aber in Los Angeles aufgewachsen. Henke lebt seit 25 Jahren in den USA.