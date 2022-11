Langes Warten auf Genehmigung der Bahnhofskneipe

Von: Dierk Rohdenburg

Bald neuer Kneipenstandort: Der Bahnhof in Wildeshausen. © dr

Wildeshausen – Seit Ende August ist die „Kleine Kneipe“ an der Kleinen Straße in Wildeshausen dicht. Eigentlich wollte der Betreiber Relf Beerding recht schnell danach seine neue Kneipe am Bahnhof eröffnen. Aber bislang wartet er nur.

„Ich muss dort nur noch die Fernseher und zwei Spiegel an die Wand hängen und einmal durchputzen“, sagt er zu den Vorbereitungen.

Damit kann er sich aber noch Zeit lassen, denn bislang gibt es keinen sicheren Eröffnungstermin für das Lokal an den Eisenbahngleisen.

„Frühestens Anfang Dezember“, hofft Beerding aktuell. Bis dahin könnte sein Gewerbeantrag für die Kneipe genehmigt sein. Ob er bis dahin aber auch die Betriebserlaubnis durch eine Baugenehmigung bekommen hat, ist noch unklar, weil die Bearbeitung schleppender läuft als gedacht.

Wie berichtet, war Inhaber Frank Stöver davon ausgegangen, dass der Betrieb der Kneipe durch den bestehenden Durchführungsvertrag mit der Stadt gedeckt ist. Weil Beerding für sein Lokal in der Wildeshauser Innenstadt noch Aufschub für die Schließung bis August bekam, wurde der nötige Antrag für den Betrieb der Kneipe im Bahnhof erst im Mai gestellt. Und schließlich erfuhr Stöver im Sommer, dass die Umnutzung einiger Räume im Bahnhof doch nicht ohne einen neuen Vertrag erfolgen darf.

Das Thema wurde im Stadtrat diskutiert

Es schloss sich eine Debatte in der Politik an. Am 14. Oktober stimmte der Wildeshauser Stadtrat schließlich einem neuen Durchführungsvertrag zu. Dort wurde unter anderem festgelegt, dass es zu den Öffnungszeiten der Kneipe frei zugängliche Toiletten, dazu gehört auch eine Behinderten-Toilette, geben muss. Das Lokal ist rauchfrei zu betreiben, zudem soll das Umfeld des Bahnhofes attraktiver gestaltet werden.

Stöver reichte deshalb am 22. Oktober einen neuen Bauantrag ein, in dem er nicht nur die Nutzung als Kneipe und die Behindertentoilettenanlage einarbeitete. „Ziel ist es auch, für bisherige Hotelzimmer die zusätzliche Verwendung als Büroräume und sonstige Geschäftsflächen zu erreichen“, so Stöver. Derzeit belege beispielsweise die Diakonie ein Büro in einem Hotelzimmer für die Beratung von Osteuropäern. Das sei während der Coronazeit wegen rechtlicher Befreiungen problemlos möglich gewesen, müsse nun aber wohl gesondert genehmigt werden.

Beim Landkreis Oldenburg als zuständige Genehmigungsbehörde wartete man bis zum 10. November auf die Stellungnahme der Stadt zu den geplanten Nutzungsänderungen. Diese ist mittlerweile eingegangen. Nun muss abschließend geklärt werden, ob Stövers Pläne genehmigungsfähig sind. Erst dann darf Beerding die Kneipentür öffnen und die ersten Gäste hineinlassen.