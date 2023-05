Lange Feier, kurze Nacht: Schafferpaar Pavel und Königspaar Wüppenhorst vor dem Amtshaus vorgestellt

Von: Dierk Rohdenburg

Vor dem „Alten Amtshaus“: General Jens Kuraschinski (l.) stellte Landrat Christian Pundt (2.v.l.) den Schaffer André Pavel (M.) sowie König Tobias Wüppenhorst (3. von rechts) sowie deren Frauen vor. © Harting

Wildeshausen – Eine kurze Nacht lag am Mittwoch hinter dem neuen Wildeshauser Schafferpaar, André und Nina Pavel, sowie dem Königspaar, Tobias und Nina Wüppenhorst, als sie am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Herrlichkeit Landrat Christian Pundt vorgestellt wurden.

„Drei Stunden habe ich geschlafen“, sagte der König, der sich ebenso wie seine Frau nicht vorher auf das „neue Leben“ einstellen konnte. Da er aber selbstständiger Dachdecker ist und seine Frau in seinem Betrieb arbeitet, konnten sie sich problemlos am Mittwoch Sonderurlaub genehmigen.

Um Mitternacht waren die beiden Paare gemeinsam auf den Rathausbalkon getreten und bejubelt worden. Nach alter Sitte musste das Schafferpaar geloben, der Wildeshauser Schützengilde zu dienen, und trank aus dem großen Pokal mit dem Schaffertunk, bis die Musik aufhörte.

André Pavel wurde am 15. August 1983 in Delmenhorst geboren. Er ist als Einkaufsleiter eines Großhändlers in Bremen tätig. In die Gilde trat er bereits im Jahr 2001 ein. Er gehört zum Gildeclub „Satisfracktion“ und war schon im Jahr 1998 Kinder-Vizekönig der Schützengilde. Im vergangenen Jahr war er beim Königsschießen ins Finale gekommen.

Ehefrau Nina wurde am 16. Dezember 1986 in der Lutherstadt Wittenberg geboren. Sie arbeitet in Vechta im öffentlichen Dienst. Das Paar hatte sich 2014 kennengelernt und ist seit 2018 verheiratet. Zunächst lebten die Pavels gemeinsam in Wildeshausen, zogen jedoch 2016 nach Visbek. Ihre Tochter Ida ist sechs Jahre alt.

Vorstellung beim Landrat am Mittwoch

Am Dienstag m 22.20 Uhr war die Entscheidung laut Hauptmann Hergen Stolle mit beeindruckender Mehrheit im Rathaus gefallen. Am Mittwoch waren Schaffer und König beim Parademarsch und dann bei der Vorstellung beim Landrat gefordert. „Wir haben mit dem ,Alten Amtshaus‘ einen würdigen Ort für die Präsentation gefunden“, betonte General Jens Kuraschinski. Früher habe dort der Amtsmann gewirkt, der ein Vorgänger des heutigen Landrates war. Pundt freute sich über diese Geste und lobte das Gildefest. Angesicht der hohen Beteiligung beim Ausmarsch müsse man sich um die Zukunft der Wildeshauser Schützengilde keine Sorgen machen, erklärte er.

Auf dem Balkon: König Tobias Wüppenhorst mit Frau Nina (l.) sowie dem Schafferpaar Nina und André Pavel. © bor