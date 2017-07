Landwirtschaftliche Zugmaschinen stoßen in Bühren zusammen

Bühren - Zwei landwirtschaftliche Zugmaschinen sind am Montag in der Wildeshauser Landgemeinde Bühren miteinander kollidiert. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Gegen 16.50 Uhr befuhren ein 27 Jahre alter Mann und ein 54-Jähriger in entgegengesetzte Richtungen die Kreisstraße 248, erklärt die Polizei am Dienstag.

In einer Kurve stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Schlepper des 54-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

ml

