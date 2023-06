Landwirtschaft zum Anfassen für Schüler in Wildeshausen

Von: Tanja Schneider

Teilen

Auszubildende Josy Backhaus (Zweite v.l.) informiert über die Kälberaufzucht. © Schneider

Die Realschüler aus Wildeshausen dürfen beim Milchviehbetrieb Beneke in Thölstedt füttern, melken und Butter herstellen. Das Motto ihres Besuchs lautet „Landwirtschaft mit allen Sinnen erforschen“.

Thölstedt – Die Fünftklässler der Realschule Wildeshausen staunen. Dass eine Kuh täglich etwa 150 Liter Wasser trinkt, hätten sie nicht gedacht. Überrascht stehen sie vor den Zehn-Liter-Kanistern, die zur besseren Veranschaulichung auf dem Milchviehbetrieb von Sönke Beneke in Thölstedt aufgestapelt sind. Den Bauernhof mit allen Sinnen erleben, lautet dort an diesem Donnerstagvormittag das Motto. Organisiert hat den Besuch der Kreislandvolkverband Oldenburg in Kooperation mit dem Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) in Huntlosen.

Aufgeteilt in drei Gruppen erforschen die Schüler der 5d verschiedene Stationen. Beneke nimmt die Mädchen und Jungen mit in den Melkstand. Während sie sich ihren Weg vorbei am 7 000 Liter fassenden Milchtank bahnen und die Treppe hinuntersteigen, erzählt der Landwirt, dass sein Tag um 6 Uhr mit dem Melken beginnt. Drei Stunden dauere es, bis alle Kühe versorgt seien. Erst dann gebe es für ihn Frühstück. Abends investiere er noch einmal drei Stunden Zeit ins Melken. „Unser Stand ist aber auch schon 30 Jahre alt“, sagt er. Nach der angedachten Modernisierung würden zwei Roboter die Aufgabe übernehmen. Durchschnittlich 28 bis 30 Liter Milch gebe eine Kuh täglich.

Beneke öffnet ein Tor – und sofort tritt eines der Tiere in den Melkstand. „Wir locken mit etwas Kraftfutter. Das ist für sie wie Schokolade“, verrät er. Ehe die Melkmaschine zum Einsatz kommt, prüft Beneke das Euter und streicht aus jeder Zitze probeweise Milch. Anschließend dürfen die Kinder Hand anlegen – eine besondere Erfahrung. Berührungsängste haben nur wenige.

Entfremdung von der Landwirtschaft stoppen

Während Benekes Gruppe mit dem Melken beschäftigt ist, informiert Auszubildende Josy Backhaus über die Aufzucht der Tiere. Einige Kälber sind gerade erst geboren und sorgen für „Oh wie niedlich“-Ausrufe. Backhaus erklärt, was es mit den Ohrmarken auf sich hat, dass Kälber 100 Tage lang Milch kriegen und Kühe zwei Jahre alt sind, ehe sie selbst das erste Mal kalben. „Vielen Kindern ist nicht bewusst, dass eine Kuh jedes Jahr ein Kalb zur Welt bringen muss, um Milch zu geben“, erläutert Wencke Siemers, beim Kreislandvolk für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Gruppe wirft auch einen Blick in den Stall, in dem sich die Kühe frei bewegen können und spricht über „Wohlfühlfaktoren“ wie Ventilatoren oder Bürsten.

Gruppe drei steht derweil an der Futterstation und begutachtet Grassilage, Maisschrot und Biertreber, ein schmackhaftes Überbleibsel vom Bierbrauen. Alles wird befühlt und beschnuppert, ehe wieder eine Schätzfrage ansteht: Wie viel essen Kühe am Tag? Die Antwort sorgt erneut für erstaunte Gesichter. Mit 62 Kilogramm hatten die Schüler nicht gerechnet.

Während einer Pause dürfen sie Milch und verschiedene Käsesorten probieren. Korinna Freihof vom RUZ, die für die pädagogische Begleitung der Aktion verantwortlich zeichnet, verteilt mit Sahne gefüllte Gläser. Jetzt heißt es: „Kräftig schütteln!“. Die Kinder haben unterschiedliche Techniken, doch letztendlich findet sich in jedem Glas ein Klümpchen Butter, das direkt mit Brot verkostet wird. „Lecker“, lautet das Urteil. Mit Freihof reden die Schüler noch über den Zusammenhang von Lebensmittelproduktion, Einkaufsverhalten und Klimawandel. So mancher wird nun nachdenklicher.

Kommende Woche setzt die Realschule die Hofbesuche fort. Dann erkunden jeweils zwei Klassen den Hof Beneke in Thölstedt und den den Milchviehbetrieb Eiskamp in Harpstedt. Ziel sei es, Kindern zu zeigen, wo die Lebensmittel, die sie täglich essen, herkommen und damit die Entfremdung von der Landwirtschaft zu stoppen.

Landwirt Sönke Beneke (l.) bringt den Kindern das Melken näher. © Schneider