Treckerdemo in Zwischenbrücken: Landwirte protestieren gegen Politik

50 Trecker in Wildeshauser Innenstadt

+ © Backhaus Protest in Zwischenbrücken: Rund 50 Landwirte parkten ihre Trecker in der Wildeshauser Innenstadt. © Backhaus

Wildeshausen – Die Landwirte der Gruppe „Land schafft Verbindung“ machen wieder mobil. Anlässlich des Besuches von Gitta Connemann, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Expertin für das Thema Ernährung, Landwirtschaft sowie gesundheitlichen Verbraucherschutz, am Freitagvormittag bei den Versammlungen des Ortslandvolkes Wildeshausen sowie Dötlingen in der „Gildestube“ in Zwischenbrücken fuhren rund 50 Trecker in der Innenstadt vor, um den Protest gegen die Politik der Bundesregierung zu unterstreichen.