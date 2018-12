Landrat Harings: „Wir gehen jedem gemeldeten Fall nach“

Anfrage der Grünen Kreistagsfraktion zur Tuberkulose-Gefahr im Kreis Oldenburg

+ Aus Osteuropa stammende Mitarbeiter von Schlachtbetrieben in der Region waren mit Tuberkulose infiziert. - Symbolfotos: dpa

Wildeshausen/Landkreis - Fälle von Tuberkulose bei Mitarbeitern von fleischverarbeitenden Betrieben in den Nachbarlandkreisen haben die Kreistagsfraktion der Grünen aufgeschreckt. In einer eiligen Anfrage an die Kreisverwaltung wollten die Politiker wissen, ob in dieser Hinsicht Gefahr für den Landkreis Oldenburg besteht: Nicht zuletzt, weil viele der Beschäftigten im Kreisgebiet lebten, etwa in Ahlhorn. Landrat Carsten Harings beantwortete den Fragenkatalog während der jüngsten Kreistagssitzung.