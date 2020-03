Landrat Harings: Rettet die 112

Wildeshausen – Rund 20 000 Rettungsdiensteinsätze über die Notrufnummer 112 werden nach Angaben von Landrat Carsten Harings jährlich für den Landkreis Oldenburg von der Großleitstelle Oldenburger Land disponiert. Das System mit den sechs Rettungswachenstandorten in Harpstedt, Wildeshausen, Ahlhorn, Sandkrug, Hude und Ganderkesee sowie den Notarztstandorten ist jedoch nach Einschätzung von Harings gefährdet, wenn die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums verwirklicht werden, den Bundesländern und Kommunen die Notfallversorgung zu entziehen.

„Dabei garantieren wir so allen Bürgern, dass innerhalb der normierten Hilfsfrist von 15 Minuten das geeignete Rettungsmittel vor Ort ist. Daneben werden über die 112 auch die Feuerwehr und die erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenschutz disponiert“, so Harings in einem Statement im Bau-, Straßen- und Brandschutzausschuss am Dienstagabend.

Landkreis hat Abgeordnete angeschrieben

Der Landkreis Oldenburg ist aus Protest gegen die Pläne des Ministeriums dem vom Spitzenverband der niedersächsischen Landkreise gegründeten „Bündnis für den Rettungsdienst als Landes- und Kommunalaufgabe – Rettet die 112 und den Rettungsdienst“ beigetreten. Da der Gesetzesentwurf jedoch trotz vieler Proteste im April kaum verändert im Bundeskabinett beschlossen werden soll, hat die Kreisverwaltung in Wildeshausen nun die hiesigen Bundes- und Landtagsabgeordneten angeschrieben, um deutlich zu machen, dass die Pläne so nicht akzeptiert werden können.

Rettungsdienst eng mit Feuerwehr und Katastrophenschutz verzahnt

Harings zitierte im Ausschuss Teile des Schreibens, in dem es heißt: „Der Rettungsdienst als kommunale Aufgabe des eigenen Wirkungskreises ist in den 1970er-Jahren strukturell und inhaltlich als eine Leistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr entstanden und hat sich seither kontinuierlich zu einer präklinischen medizinischen Leistung weiterentwickelt.“ Zudem sei der Rettungsdienst eng mit der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz verzahnt und als effizienter und hochwertiger Leistungserbringer etabliert.

Eine Umsetzung der Pläne würde konkret bedeuten, dass nicht mehr die Landkreise im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung über weite Teile die Ausgestaltung des Rettungsdienstes bestimmen. Vielmehr würden Entscheider auf Bundesebene gemeinsam mit den Krankenkassen grundsätzliche Entscheidungen treffen, die denkbar weit von den regionalen Spezifika und Anforderungen an einen qualitativ guten Rettungsdienst entfernt sind, so Harings, der auch betont: „Seit vielen Jahren verhandeln wir als Kreisverwaltung jährlich ein Budget mit den Krankenkassen, das es uns ermöglicht, passgenaue Strukturen (Rettungswachen, Fahrzeuge, Notarztstandorte) für unseren Landkreis zu schaffen und somit eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung unserer Bürger sicherzustellen. Die Pläne in ihrer derzeitigen Form sind aus unserer Sicht geeignet, die Stabilität und Qualität des Rettungsdienstes auf kommunaler Ebene zu gefährden.“

Existenzgefährdung für manche Kliniken?

Die Pläne für integrierte Notfallzentren an Krankenhäusern könnten sich nach Harings Einschätzung zudem für nicht zum Zuge kommende Einrichtungen als existenzgefährdend herausstellen. „Die Probleme in korrespondierenden Bereichen der medizinischen Versorgung lassen sich nach unserer Auffassung nicht dadurch lösen, diese auf den Rettungsdienst abzuwälzen und ein funktionierendes rettungsdienstliches System zu destabilisieren“, so der Landrat. dr