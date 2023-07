Landrat Christian Pundt bezieht Stellung zu AfD-Antrag: Keine Waffenkontrollen an Schulen

Von: Dierk Rohdenburg

Messerangriff an den BBS: Die AfD forderte danach Stichprobenkontrollen an den Schulen. © 261News

Wildeshausen – Unangekündigte Kontrollen auf Waffenbesitz in den Schulen des Landkreises Oldenburg durch das Ordnungsamt sind weder möglich noch erlaubt. Das hat Landrat Christian Pundt dem nicht öffentlichen Kreisausschuss mitgeteilt.

Hintergrund ist ein Antrag der AfD-Kreistagsfraktion nach der Messerattacke im Mai an den Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen.

Die Partei hatte einen Antrag auf stichprobenartige Kontrollen des Waffenverbots an Schulen durch das Ordnungsamt gestellt. „Das Waffenverbot an Schulen muss kontrolliert und durchgesetzt werden“, forderte die Partei. Dazu stehe dem Landkreis das Ordnungsamt zur Verfügung, das regelmäßig unangekündigte Kontrollen vor den Schulen des Landkreises durchführen solle.

Pundt begründete in seiner Erklärung, die unserer Zeitung vorliegt, warum er keinen Handlungsbedarf sieht. „Eine rechtliche Ermächtigung für die Durchführung von Stichprobenkontrollen besteht für die Kreisverwaltung nicht. Es wäre nicht zulässig, ohne einen konkreten Anfangsverdacht Taschenkontrollen oder ähnliche Eingriffe in das jeweilige Persönlichkeitsrecht vorzunehmen“, so der Landrat. Man werde insoweit der Anregung der AfD nicht folgen.

Schulen sind in der Verantwortung

Pundt machte zudem deutlich, dass sich der von der AfD angeführte Runderlass des Kultusministeriums zur Waffenkontrolle ausdrücklich an die Schulen richte und weder einen zu beachtenden Hinweis noch eine Handlungsgrundlage für den Landkreis enthalte. Die Gesamtverantwortung zur Durchsetzung des Verbots von Waffen an Schulen obliege als Konsequenz des Hausrechtes der Schule und deren Leitung. Für hauseigene Kontrollen und deren Organisation aufgrund der Hausordnung oder des Präventionskonzeptes sei die Schule verantwortlich. Das gelte auch im Hinblick auf die Gefahrenabwehr durch Präventionsmaßnahmen. Hier sei die Zusammenarbeit der Schulen mit der Polizei angezeigt. Es könne eine Beratung durch die schulpsychologischen Dezernenten der Niedersächsischen Landesschulbehörde und die Regionalbeauftragten für Prävention erfolgen, so Pundt. Das entsprechende Sicherheits- und Präventionskonzept sei mit dem Schulelternrat und dem Schülerrat abzustimmen, in die Schulprogrammentwicklung einzubeziehen und den Schülern sowie den Erziehungsberechtigten in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben.

AfD äußert sich „entsetzt“ über das Verfahren

Die AfD im Landkreis Oldenburg reagierte in einer Stellungnahme äußerst verstimmt auf das Verfahren der Kreisverwaltung. „Wir sind entsetzt, dass der Antrag in den nicht öffentlichen Kreisausschuss verwiesen und lediglich dort im nicht öffentlich einsehbaren Protokoll durch die Kreisverwaltung beantwortet wurde. Dieser Antrag ist von erheblichem öffentlichen Interesse und betrifft die Schwächsten der Gesellschaft – nämlich unsere Kinder“, so Bernhard von Hasseln, Pressesprecher des AfD-Kreisverbands Oldenburg-Land. Das Vorgehen der Kreisverwaltung könne nur das Ziel gehabt haben, das Thema unter den Teppich zu kehren. „Ob das Vorgehen verwaltungsseitig überhaupt zulässig ist, werden wir klären lassen“, so von Hasseln abschließend.

Ein Kommentar dazu von Dierk Rohdenburg, Redaktionleiter der WZ:

Populistische Parteien arbeiten in der Regel nach einem relativ einfach gestrickten Grundmuster. Sie stellen vollmundig plakative Forderungen und hoffen, dadurch Menschen auf ihre Seite zu ziehen, die mit den herrschenden Verhältnissen aus den verschiedensten Gründen nicht einverstanden sind. Kaum anders ist der Antrag der AfD-Kreistagsfraktion zu verstehen, an den Schulen im Landkreis Oldenburg stichprobenartig Waffenkontrollen durchzuführen.



Die Messerattacke in den Berufsbildenden Schulen, die der AfD den Grund für ihren Antrag bot, ereignete sich im Mai in einem Teil der Einrichtung, in dem unter anderem Hauswirtschaft unterrichtet wird. Im Gebäude dürften sich für jeden potenziellen Täter genügend Messer gefunden haben, um einen Mitschüler niederzustechen. Eine Kontrolle am Eingang hätte also gar nichts gebracht. Warum allerdings der Landrat auf den öffentlich gestellten Antrag an den Landkreis nur in einer nicht öffentlichen Sitzung eingeht, ist nicht zu verstehen. Er legt doch in seiner Stellungnahme dar, dass der Landkreis gar keine Waffenkontrollen an den Schulen vornehmen kann. Damit ist der populistischen Forderung der Wind aus den Segeln genommen worden. Rückenwind bekommt die AfD aber nun dadurch, dass sie den Eindruck erwecken kann, hier solle ein wichtiges Thema unter den Teppich gekehrt werden. Auch die Ankündigung einer Prüfung des Verfahrens lässt bei manchem Bürger schnell den Eindruck entstehen, dass da zwischen Verwaltung und Politik gemauschelt wird.



Wer den Landrat und seine Ausbildung kennt, weiß, dass er vermutlich der Letzte wäre, der sich bei der Frage, wie Gewalt an Schulen verhindert werden kann, wegduckt. Von daher hätte er besser in einer öffentlichen Erklärung im Kreistag deutlich machen sollen, was er von fadenscheinigen Anträgen hält und das Ansinnen der AfD strikt zurückgewiesen.