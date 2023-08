Landpartie bei Wildeshausen trifft auf Mittelaltermarkt

+ © Schneider Freut sich auf die Veranstaltung „Gutes vom Gut“: Mitorganisator und Privatschul-Geschäftsführer Henning Emler von Maydell. Rund um das Gutshaus wollen Aussteller und Akteure ein abwechslungsreiches Programm bieten. © Schneider

Die Privatschule Gut Spascher Sand bei Wildeshausen erweitert ihr Fest „Gutes vom Gut“: Neben Foodtrucks, Musik und Mitmachaktionen gibt es am 17. September auch mittelalterliches Treiben.

Spasche – Etwa 3 000 Besucher waren 2022 zur Premiere des Herbstfestes „Gutes vom Gut“ geströmt. In diesem Jahr dürfte die Veranstaltung bei schönem Wetter noch einmal deutlich mehr Interessierte auf das Gelände der Privatschule Gut Spascher Sand in Wildeshausen locken. Denn die Einrichtung legt programmtechnisch eine ordentliche Schippe drauf und ergänzt die Landpartie für die ganze Familie um einen Mittelaltermarkt. Von 11 bis 17 Uhr erwartet Jung und Alt am Sonntag, 17. September, bei kostenfreiem Eintritt ein bunter Strauß an Produkten aus der Region, Mitmachaktionen, Darbietungen verschiedenster Art und kulinarischen Köstlichkeiten.

Mit dem Fest „Gutes vom Gut“ hatte die Privatschule im vergangenen Jahr ihren üblichen Tag der offenen Tür erweitert und das Gelände für die Allgemeinheit geöffnet. „Der ursprüngliche Plan war, ,Genuss am Fluss‘ hier anzusiedeln. Aber die Gesellschaft gibt es ja bekanntermaßen nicht mehr“, bedauert Henning Emler von Maydell, Geschäftsführer der Privatschule und Mitorganisator von „Gutes vom Gut“. „Deshalb hatten wir beschlossen, selbst eine Veranstaltung in anderer Form zu organisieren. Das Herbstfest soll sich als regelmäßiges Event etablieren.“ Das Ergebnis ist die Landpartie, die nicht nur Besucher aus der Region locken soll, sondern auch Ausstellern aus der Umgebung Gelegenheit gibt, sich und ihre Produkte zu präsentieren.

Influencerin Hella Gabbert zu Gast

Laut Emler von Maydell tummeln sich am 17. September etwa 30 Aussteller auf dem Gelände, die zum Beispiel Holzkunst, Filzarbeiten und Imkereiprodukte anbieten. An acht Foodtrucks, ebenfalls aus der Region, finden die Besucher außergewöhnliche Leckereien. Es gibt Gegrilltes, Burger, Fisch, Eis und vieles mehr. Kaffee, Kuchen und Brot einer Landbäckerei runden das kulinarische Angebot ab. Für Unterhaltung ist mit verschiedenen Musik-, Theater- und Zirkusaufführungen gesorgt. Zu hören sind unter anderem die Wildeshauser Sängerin Britta Hugh, der Huder Musiker Arndt Baeck und das Orchester der Schule. Neben einem Kindertheater aus Bremen ist der Zirkus Hein zu Gast.

Ihr Kommen haben zudem die Polizei, die Malteser, die DLRG und die Wildeshauser Feuerwehr angekündigt. „Die Kinder dürfen dann auch das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge anmachen“, verspricht Emler von Maydell. Zudem wird ein Kran von Hüffermann aufgebaut sein. Im Reitbereich der Privatschule präsentieren sich Polo-Sportler aus Vechta.

Die Organisatoren werden auch dem Hype um die Social Media Influencer gerecht und haben Hella Gabbert eingeladen. Die Oldenburgerin zählt allein auf ihrem You-Tube-Kanal 244 000 Abonnenten, die regelmäßig das „verrückte Stallleben“ von ihr und ihren Pferden begleiten. „Sie ist für eine Autogrammstunde vor Ort“, kündigt Emler von Maydell an.

Mittelaltermarkt mit 50 Ausstellern

Neben dem Schauen, Schlemmen und Zuhören gibt es am 17. September auch reichlich Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Interessierte können in der Farmschule kochen, die Montessori-Materialien der Einrichtung testen oder sich mit den Entdeckerwesten des Naturparks Wildeshauser Geest zum Mikroskopieren ins Feuchtbiotop begeben. Vertreter des Naturparks sind zudem vor Ort. „Wir sind ja auch Naturparkschule“, ergänzt der Mitorganisator.

Hinter dem Gutshaus finden die Besucher den Mittelaltermarkt mit etwa 50 Ausstellern. Er öffnet bereits am Samstag, 16. September, von 10 bis 22 Uhr seine Tore, kostet dann aber im Gegensatz zu Sonntag Eintritt (sechs Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder). „Es sind dieselben Veranstalter, die den Markt in Hengstlage organisieren“, berichtet Emler von Maydell. Neben Köstlichkeiten und Handwerk, zum Beispiel Gewändern, gibt es Darbietungen wie Konzerte und Feuershows.

Die Organisatoren der Landpartie hoffen nun, dass das Wetter mitspielt. Dann könnten die Besucher auch bevorzugt mit dem Fahrrad zum Gutsgelände kommen. Das sei nicht nur ökologischer, sondern verhindere auch Engpässe auf den ausgewiesenen Parkplätzen. „Gutes vom Gut“ soll künftig jährlich stattfinden. „2024 vermutlich im besonderen Rahmen. Denn dann feiern wir 20-jähriges Bestehen“, blickt der Privatschul-Geschäftsführer schon voraus.