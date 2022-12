Landmaschinen Schröder aus Wildeshausen spendet 40.000 Euro für Kinderhospize

Von: Dierk Rohdenburg

Bei der symbolischen Geldübergabe: Bettina Zander (Koordinatorin Ehrenamt und Schulkooperationen beim Kinderhospiz Löwenherz), Silke Sievers (stellvertretende Geschäftsführung Löwenherz) und Bernd Schröder (Geschäftsführung Schröder, v.l.). © Schröder

Wildeshausen – Die Firmengruppe Landmaschinen Schröder mit Hauptsitz in Wildeshausen hat in diesen Tagen 40.000 Euro an verschiedene Kinder- und Jugendhospize im gesamten Vertriebsgebiet des Unternehmens (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern) gespendet.

Der größte Betrag entfiel laut Pressemitteilung der Firma dabei mit 15.000 Euro auf das Kinderhospiz in Syke, da sich eine Vielzahl der Filialen des Landmaschinenhändlers in räumlicher Nähe zu dieser Einrichtung befinden.

Durch die eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten im Zuge der Corona-Pandemie war man bei Schröder bereits im Dezember 2020 von der langjährigen Tradition abgewichen, zu Weihnachten die Kunden persönlich zu besuchen und ihnen in Form kleiner Geschenke für die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu danken. Anstelle der Verteilung der Präsente entschied sich die Geschäftsleitung damals, einen Gesamtbetrag in Höhe von 40 000 gemeinnützigen Zwecken zukommen zu lassen.

Im Jahr 2020 fiel die Wahl auf Kindergärten und ein Jahr später auf Kinder- und Jugendfeuerwehren.

„In diesen hektischen Zeiten verliert man so manches Mal Schicksale von Menschen aus den Augen, denen es gesundheitlich nicht gut geht und die daher unsere Unterstützung brauchen“, so Bernd Schröder, Mitglied der Geschäftsleitung. „Wir freuen uns, wenn mit dieser Unterstützung schwerstkranken Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien geholfen werden kann.“ Die Firmengruppe hat in diesem Jahr ihre 30. Filiale eröffnet und beschäftigt knapp 1.000 Mitarbeiter.