Landkreis sucht nach Helfern und Schutzmaterial

Wildeshausen – Zur Unterstützung der medizinischen Versorgung im Rahmen der Corona-Pandemie suchen der Landkreis Oldenburg, das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser und die Johanniter Unfallhilfe gemeinsam nach Helfern aus medizinischen, pflegerischen und rettungsdienstlichen Berufsfeldern.

„Das Gesundheitssystem im Landkreis wie in der gesamten Bundesrepublik steht aktuell vor großen Herausforderungen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. „Weil auch für den Landkreis der Höhepunkt der Corona-Pandemie noch erwartet wird, sollen zusätzliche personelle Kapazitäten geschaffen werden.“ Gesucht werden unter anderem Ärzte, Arzthelfer, Krankenschwestern und -pfleger, examinierte Altenpfleger, Pflegehelfer oder Schwesternhelferinnen, Rettungshelfer, Rettungssanitäter, Rettungsassistenten, Sanitätshelfer oder Betriebssanitäter, medizinisch-technische Assistenten, Therapeuten sowie Hebammen.

„Zur Entlastung des Gesundheitssystems und zur Vorbereitung auf höhere Fallzahlen ist es wichtig, dass wir personelle Hilfen bekommen“, appelliert Landrat Carsten Harings.

Ein Formular zur Anmeldung mit dem Titel „Helfer-Registrierung“ finden Interessierte auf der Homepage des Landkreises im Themenbereich Coronavirus.

Der Landkreis Oldenburg möchte nach eigenen Angaben gerne einen Pool anlegen, um weitere Schutzmaßnahmen für sämtliche Beschäftigten in allen Facetten des Gesundheitssystems nach Möglichkeit abzusichern. Deshalb ruft Harings dazu auf, vorrätiges und aktuell nicht benötigtes Schutzmaterial wie Atemschutzmasken oder auch Hand-Desinfektionsmittel der Kreisverwaltung zu melden oder zu überlassen. Wer etwas abzugeben hat, meldet die per E-Mail an corona@oldenburg-kreis.de.