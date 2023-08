Landkreis Oldenburg weiht Stützpunkt für Frauen ein: Schutz vor häuslicher Gewalt

Von: Dierk Rohdenburg

Grundstein freigelegt: Landrat Christian Pundt (Mitte links) und Sozialdezernent Jürgen Ohlhoff (Mitte rechts) im Kreis der Stützpunktmitarbeiterinnen sowie Kreisangestellten bei der Einweihung des neuen „Stützpunktes gegen häusliche Gewalt“. © dr

Wildeshausen – Nach rund fünfjähriger Planungs- und Bauzeit wurde am Donnerstag der neue „Stützpunkt gegen häusliche Gewalt“ des Landkreises Oldenburg eingeweiht.

Die Errichtung des Gebäudes in Wildeshausen, dessen genaue Adresse öffentlich nicht kommuniziert werden soll, hat 2,8 Millionen Euro gekostet, von denen der Bund 2,5 Millionen und das Land 100.000 Euro finanziert haben.

Die Einrichtung bietet bis zu zehn Frauen und 20 Kindern Schutz und Beratung. Es ist dem Landkreis zudem gelungen, ein benachbartes Siedlungshaus zu erwerben, über dessen Nutzung aber noch nicht entschieden wurde.

Die Einrichtung wird voraussichtlich erstmalig ab dem 15. August bezogen. Dort bieten auch die Beratungsstellen „Aufwind“ und „Biss“ (Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt im Landkreis Oldenburg) ihre Dienste an, sodass elf Mitarbeiterinnen und vier Honorarkräfte in einem multiprofessionellen Team für die Frauen, deren Kinder und Familien zuständig sind.

Landrat Pundt: Opferzahlen steigen weiter

„Leider brauchen wir eine solche Einrichtung“, betonte Landrat Christian Pundt im Rahmen der feierlichen Eröffnung und Grundsteinfreilegung. Die Zahlen von Frauen, die Opfer von Gewalt würden, stiegen weiter. Es schockiere ihn, dass laut einer Umfrage unter 18- bis 25-Jährigen rund ein Drittel der Befragten Gewalt als Mittel der Konfliktlösung in einer Partnerschaft für normal halten. „Zwei Drittel der Gewalttaten ereignen sich in der Partnerschaft“, bilanzierte Pundt. „Dabei sollte man sich gerade dort sicher fühlen.“

Hilko Finke als Vorsitzender des Sozial- und Gesundheitsausschusses des Landkreises lobte die professionelle Arbeit der Kreisverwaltung mit Christiana Dölemeyer als Leiterin des Amtes für Teilhabe und Sicherung sowie Architektin Christiane Grüter. In vielen Gesprächen sei eine Verständigung mit den Nachbarn gelungen und ein tolles Projekt verwirklicht worden. Es gebe in dem Gebäude einen barrierefreien Zugang, eine behindertengerechte Wohnung, eine Fotovoltaikanlage und einen Glasfaseranschluss. Das Konzept mit einem nicht geheimen, aber sicheren Standort sei zukunftsweisend, so Finke.

Start mit Frauenschutzwohnung an der Goldenstedter Straße

Dölemeyer erinnerte an die Anfänge der Hilfe für Frauen im Landkreis. Ende der 1980er-Jahre habe man eine Frauenschutzwohnung mit drei Schlafzimmern im Kreisaltenheim an der Goldenstedter Straße eingerichtet. 1991 habe der Landkreis ein Siedlungshaus kaufen können, das bis vor wenigen Jahren genutzt wurde. Das Gebäude sei schließlich viel zu klein gewesen, sodass an gleicher Stelle ein neues Haus errichtet werden sollte, das auch offene Angebote unterbreitet. Es hat jedoch auch einen Sicherheitsbereich, in dem die Frauen geschützt sind. Wichtig sei es gewesen, in der Übergangszeit in Wildeshausen bleiben zu können.

Thema Gewalt gegen Frauen weiter enttabuisieren

Drei Jahre war die Einrichtung auf dem Gelände der Diakonie Himmelsthür in der Kreisstadt untergebracht. „So konnten wir wichtige Netzwerke und Strukturen erhalten“, betonte Dölemeyer. Die Leiterin des Frauenhauses, Aike Elling, sowie die Leiterin der Beratungszentren, Andrea Fragge, freuten sich, in ihrer Einrichtung „Menschen außerhalb des Problemfeldes“ begrüßen zu dürfen. Die teilweise Öffnung des Stützpunktes sei für die Schutzsuchenden Fortschritt und Erleichterung, denn nun könnten sie dort auch mal besucht werden. „Eigentlich wurden Frauenhäuser gegründet, um sich selbst überflüssig zu machen“, so Elling. Es zeige sich aber, dass der Bedarf ständig wachse. Mehr als 30 Anfragen habe man in der Übergangszeit weiterverweisen müssen. Nun aber könne man die Frauen endlich aufnehmen und das Thema Gewalt gegen Frauen weiter enttabuisieren.