Landkreis Oldenburg: Ökomäßig auf den hinteren Plätzen

Von: Gero Franitza

In Landkreis Oldenburg werden vergleichsweise wenig Flächen für den Ökolandbau genutzt. © Symbolfoto: dpa

Landkreis – Für die einen ist es ein Ziel, für die anderen ein Streitpunkt: Der Ökolandbau in Niedersachsen soll ausgebaut werden. Das ist nicht zuletzt auch die Idee der hiesigen „Ökomodellregion“, die in diesem Jahr an den Start gegangen ist (wir berichteten). Dabei soll nicht nur die Zahl der ökologisch produzierenden Betriebe gesteigert, sondern auch entsprechende Absatzmöglichkeiten ausgelotet und gefördert werden.

Bisher lässt sich vom Landkreis Oldenburg allerdings schwerlich als von einer Hochburg des Ökolandbaus sprechen. Das belegen die Zahlen, die das „Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen“ (KÖN) mit Sitz in Visselhövede in seinem Marktdaten-Bericht 2022 für den niedersächsischen Biomarkt auswirft. Demnach weist das Kreisgebiet einen Anteil von 2,7 Prozent Ökofläche an den gesamten landwirtschaftlichen Arealen aus. Damit befindet sich der Landkreis im unteren Bereich des unteren Drittels der KÖN-Auswertung. Zum Vergleich: Die Landkreise Vechta (1,6 Prozent) und Cloppenburg (0,8 Prozent, der landesweit niedrigste Wert) liegen noch darunter, der Landkreis Diepholz mit 4,7 Prozent deutlich darüber. Auch andere regionale Nachbarn weisen höhere Werte auf, etwa Verden mit 7,8 Prozent, Brake mit 9,9 Prozent und Osterholz-Scharmbeck mit 11,9 Prozent. Spitzenreiter ist der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit 18,8 Prozent. Der Landes-Durchschnitt liegt insgesamt bei 5,6 Prozent. Der „Niedersächsische Weg“ sieht vor, dass sich der Anteil an der Fläche für den Ökolandbau bis 2025 zehn Prozent, bis 2030 15 Prozent betragen soll. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag bis 2030 ein Ziel von 30 Prozent genannt.

Lüchow-Dannenberg liegt auch in absoluten Zahlen an der Spitze der Auswertung: Insgesamt 11 023 Hektar werden demnach dort ökologisch bestellt und genutzt. Im Landkreis Oldenburg sind es für das Jahr 2022 1688 Hektar, im Vorjahr waren es 1 618 Hektar. Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren langsam aber stetig erhöht, wie das KÖN auf Nachfrage unserer Zeitung weiter aufschlüsselt. 2020 waren es zwar noch 1683 Hektar, 2019 jedoch 1589 Hektar. Groß war der Sprung von 2017 (mit 1186 Hektar) auf 2018 (1420 Hektar). Für das Jahr 2010 gibt das Kompetenzzentrum eine Fläche von 1086 Hektar an. In den Jahren 2021 und 2022, die das KÖN zusammen auswertet, sind demnach vier Betriebe hinzugekommen: Eine Schafhaltung, zwei Grünlandbetriebe sowie ein Grünland- und Gemüsebetrieb. Insgesamt tauchen in der Statistik aktuell 38 Öko-Betriebe im Landkreis Oldenburg auf. Für deren Nutzung nennt das KÖN Ackerbau, Grünland sowie Mischbetriebe sowie Schaf-, jedoch wenig Geflügelhaltung.

Meistens Grünland

Niedersachsenweit seien von 2020 auf 2021 rund 200 Betriebe hinzugekommen, ein Plus von rund neun Prozent. Die Fläche habe in diesen Zeitraum um 3,9 Prozent zugelegt. Davon werden 52 Prozent der Öko-Flächen als Grünland (meist Wiesen und Weiden), 45 Prozent als Ackerland (meist Getreide und Ackerfutter), der Rest für Dauerkulturen (inklusive Obst) oder anderweitig genutzt.

Die Wirtschaftlichkeit spielt bei einer Umstellung von konventionellen auf ökologische Produktionsmethoden eine große Rolle – in diesem Zusammenhang sind die Preise für Grund und Boden von Bedeutung: Als Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen im Landkreis Oldenburg nennt das KÖN für das Jahr 2020 für Ackerland 62 223 Euro je Hektar (landesweiter Durchschnitt: 52 432), für Grünland 27 192 Euro (Durchschnitt: 21 915). Für Mischland (Ackerland, Grünland, Wald) werden 61 616 Euro aufgerufen (Durchschnitt: 35 920). Die Pachtpreise für die gleiche Fläche werden für das Kreisgebiet mit 820 Euro für Ackerland und für Grünland mit 388 Euro angegeben.

Marktlage hat sich verändert

Und wie schätzt das KÖN die Gesamtsituation ein? „Dieses Jahr – im Herbst 2022 – ist alles anders. Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation. Die Direktvermarkter und Naturkosthändler haben seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine enorme Einbußen, wohingegen der Discounter-Umsatz mit Bio-Lebensmitteln steigt“, schreibt Geschäftsführerin Carolin Grieshop, die aus Bakum stammt, im Vorwort der Auswertung. „Die Menschen sparen zuallererst an Lebensmitteln – ob konventionell oder bio, das ist beim sich selbst auferlegtem Spargebot egal. Es wird dabei aber nicht wirklich gespart. Beim Einkauf ist so viel Psychologie im Spiel, dass es zu irrationalem Handeln führt.“ So habe das KÖN nach Kriegsbeginn etwa festgestellt, dass die Bio-Milch im Bio-Laden günstiger als im Discounter sei.