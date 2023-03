Landkreis Oldenburg muss bis zum Sommer noch 991 Geflüchtete aufnehmen

Von: Dierk Rohdenburg

Der Landkreis Oldenburg nimmt weiter Geflüchtete auf. © Symbolfoto: dpa

Landkreis – Der Landkreis Oldenburg muss laut der am 27. September 2022 vom Land Niedersachsen ausgegebenen Quote voraussichtlich bis zum nächsten Sommer noch 991 Geflüchtete aufnehmen.

Das teilt die Kreisverwaltung mit und verbindet mit dieser Nachricht die Bitte, jeden verfügbaren Wohnraum zu melden, der für diesen Personenkreis zur Verfügung gestellt werden kann.

Seit September wurden nach Angaben von Kreissprecher Oliver Galeotti 547 Personen aufgenommen. Seit einiger Zeit handele es sich dabei aber nicht um ukrainische Vertriebene, da Niedersachsen im bundesweiten Vergleich seine Aufnahmeverpflichtung übererfülle.

Zum Stichtag 3. März sind seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine 1.730 Ukrainer im Landkreis registriert worden. Diese Zahl steigt bis auf wenige Ausnahmen, wie beispielsweise Familiennachzüge, zunächst nicht mehr stark an.

Asylsuchende aus verschiedenen anderen Ländern werden dagegen weiterhin stetig vom Land in die Landkreise und die kreisfreien Städte verteilt, so auch in den Landkreis Oldenburg. Um diese Quote stetig zu erfüllen, nimmt dieser laut eigenen Angaben derzeit wöchentlich 25 Asylsuchende aus unterschiedlichen Herkunftsländern auf, die nach Möglichkeit dezentral untergebracht werden sollen.

„Hierzu haben es insbesondere die kreisangehörigen Kommunen durch einen dauerhaften Kraftakt geschafft, den Großteil der ankommenden Menschen entsprechend unterzubringen“, so Galeotti. Der Landkreis unterstütze das, indem Notunterkünfte bereitgehalten werden, um einen Puffer bei der Aufnahme und Verteilung zu gewährleisten. Jedoch sei es wichtig, dass Verteilungen in dezentralen Wohnraum erfolgen können. „Die kreisangehörigen Kommunen und der Landkreis gewährleisteten durch die Zusammenarbeit mit der Migrationssozialarbeit der Diakonie eine angemessene Betreuung der untergebrachten Menschen“, so die Kreisverwaltung.

Die Ansprechpartner für die Anmietung von Wohnraum in den jeweiligen kreisangehörigen Kommunen, mit denen alle relevanten Fragen geklärt werden können, sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Gemeinde Dötlingen: Frau Geerken, Tel.: 04432/950115, E-Mail: christin.geerken@doetlingen.de

Gemeinde Ganderkesee: Herr Hallanzy, Tel.: 04222/44331, E-Mail: C.Hallanzy@ganderkesee.de

Gemeinde Großenkneten: Herr Bak, Tel.: 04435/600130, E-Mail: benjamin.bak@grossenkneten.de

Samtgemeinde Harpstedt: Frau Beuke, Tel.: 04244/8252, E-Mail: n.beuke@harpstedt.info

Gemeinde Hatten: Frau Stapel, Tel.: 04482/922238, E-Mail: stapel@hatten.de

Gemeinde Hude: Herr Dierks, Tel.: 04408/921357, E-Mail: dierks@hude.de

Gemeinde Wardenburg: Herr Wiedenfeld, Tel.: 04407/73131, E-Mail: sven.wiedenfeld@wardenburg.de

Stadt Wildeshausen: Herr van Rüschen, Tel.: 04431/88603, E-Mail: oliver.vanrueschen@wildeshausen.de