Landkreis Oldenburg: 2,5 Millionen Puten weniger gemästet

Landkreis – Hohe Futterpreise und Heizkosten, dazu die ständige Gefahr der Geflügelpest – in diesem Jahr werden voraussichtlich 2,5 Millionen Puten weniger im Landkreis Oldenburg gemästet und geschlachtet als im Vorjahr. Ob das eine vorübergehende Erscheinung ist, bleibt abzuwarten.

Nach Zahlen des Veterinäramtes im Landkreis Oldenburg wurden im vergangenen 2021 23 Millionen Puten in heimischen Betrieben gemästet. In diesem Jahr werden es wohl „nur“ 20,5 Millionen Puten sein, die vorrangig von den beiden Großschlachtereien Heidemark in Ahlhorn und Geestland in Wildeshausen zerlegt werden.

Während sich Geestland auf Nachfrage bedeckt hält, antwortet Heidemark ganz offen: „Aktuell haben wir pro Woche eine Schlachtmenge von 260.000 Tieren und 52.000 Puten pro Tag“, teilte Kommunikationsmanager Massimo Spataro mit. „Unsere maximale Schlachtmenge liegt bei 300.000 Tieren pro Woche und 60.000 pro Tag. Das bedeutet eine aktuelle Reduktion der Schlachtmenge um 13,3 Prozent pro Woche und Tag.“

Geflügelpest und hohe Rohstoffpreise als Ursache

Die dafür ausschlaggebenden Faktoren seien vielfältig. Die Situation auf den Rohstoffmärkten, die aktuelle Inflation und das teilweise zurückhaltende Kaufverhalten der Konsumenten. „Aber natürlich auch die Geflügelpest, die uns in diesem Jahr bereits deutlich früher ereilt hat und damit keine sonst übliche Sommerpause eingelegt hat“, so Spataro. „Viele Experten sprechen an dieser Stelle schon von einer endemischen (fortwährenden, Anmerkung der Redaktion) Situation.“

Das sieht der leitende Veterinär im Landkreis Oldenburg, Carsten Görner, ähnlich. Wegen der Geflügelpestausbrüche, die über das ganze Jahr zu verzeichnen waren, gab es große Restriktionszonen, in denen das Aufstallen mit neuen Küken nicht möglich gewesen sei.

Derzeit gebe es im Landkreis zwar keine Einschränkungen mehr, doch einige Mäster hätten sich angesichts der hohen Kosten entschieden, den Stall einfach mal leer zu lassen.

Futter und Energie sind aktuell so teuer, dass sich die Putenmast kaum noch lohnt. Anders sieht es laut Görner bei der Hähnchenmast aus. Die Lebenszeit der Tiere sei nicht so lang und man benötige deutlich weniger Futter, sodass sich die Mast rentiere.

Virus ist in den Wildvogelbeständen vorhanden

Görner geht davon aus, dass sich auch die Zahl der Puten wieder erhöhen wird. „Das pendelt sich ein“, glaubt er. Der Absatzmarkt sei vorhanden, die Schlachter hätten großen Bedarf, und damit könnten die Mäster auch gute Preise erzielen. Das große Risiko ist allerdings immer, dass es erneut zu einem Geflügelpestausbruch kommt.

„Das Virus ist in den Wildvogelbeständen vorhanden“, sagt Görner. Von daher könne man zwar versuchen, die Ställe hermetisch abzuriegeln und auch die Einstreu wegzuschließen, niemand sei aber davor gefeit, dass es trotzdem einen Viruseintrag gebe.

Dann allerdings kommt es schnell zur Keulung von mehreren Tausend Puten in einem Stall und in der Nachbarschaft. Ein wirtschaftlicher Schaden für die Mäster. Und ein erneuter Einbruch bei den Schlachtereien. Zudem sinkt damit die Bereitschaft erneut, Küken einzustallen und zu mästen.