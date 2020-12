Landkreis Oldenburg ermöglicht Tannenbaumentsorgung

Landkreis – Viele Aktionen zur Tannenbaum-Entsorgung entfallen in diesem Jahr pandemiebedingt. Die Verwaltung des Landkreises Oldenburg plant deshalb einen Ersatz, um lange Schlangen bei den Wertstoffhöfen und wilde Ablagerungen in der Natur zu vermeiden.

Nach Angaben von Kreispressesprecher Oliver Galeotti sind zusätzliche Öffnungstage und eine Verlängerung der Öffnungszeiten geplant. Dadurch soll das Anlieferungsgeschehen entzerrt werden. Zudem können die Kunden besser die Abstandsregeln besser einhalten. Die Aktion läuft von Donnerstag, 7. Januar bis Dienstag, 12. Januar.

Die Grünabfallsammelstellen in Harpstedt, Sage und Hatten, die sich eigentlich in der Winterpause befinden, werden für diese Aktion wieder geöffnet. Die Annahme von Tannenbäumen erfolgt auf allen Anlagen des Kreises gebührenfrei. Das gilt auch bei der Firma [k]nord in Ganderkesee. Auf der Müllumschlagstation in Neerstedt ist außerhalb der normalen Öffnungszeiten nur die Entsorgung von Tannenbäumen möglich.

Die Termine:

Die Öffnungszeiten im Einzelnen: Donnerstag, 7., bis Sonnabend, 9. Januar, von 9 bis 18 Uhr auf der Müllumschlagstation in Neerstedt (ab 16.30 Uhr nur Tannenbäume), bei allen Wertstoffhöfen und Grünabfall-Sammelstellen im Landkreis.

Donnerstag, 7., und Freitag, 8. Januar, von 7.30 bis 18 Uhr bei der Annahmestelle der Firma [k]nord, Weststraße 10 in Ganderkesee.

Sonnabend, 9. Januar, von 7.30 bis 14 Uhr bei der Annahmestelle der Fa. [k]nord in Ganderkesee.

Montag, 11. Januar, und Dienstag, 12. Januar, von 14 bis 18 Uhr bei der Müllumschlagstation in Neerstedt (ab 16.300 Uhr nur Tannenbäume), allen Wertstoffhöfe und Grünabfall-Sammelstellen im Landkreis.

Montag, 11. Januar, und Dienstag, 12. Januar, von 7.30 bis 18 Uhr bei der Annahmestelle der Firma [k]nord in Ganderkesee.

Zu den zusätzlichen Öffnungszeiten dürfen nur Tannenbäume angeliefert werden. Die Kreisverwaltung bittet darum, dass die Lieferanten unbegleitet kommen, mindestens 1,5 Meter Abstand halten und einen Mund-Nasenschutz tragen.