Landkreis Oldenburg erhält 3,7 Millionen Euro für den ländlichen Raum

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Ein umgesetztes Leader-Projekt aus den vergangenen Jahren: Ein Schafkoben wurde zum Schutz von Schafen neu errichtet, da die Kulturlandschaft „Sager Heide“ wiederhergestellt werden soll. © Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg

Der Landkreis Oldenburg ist erneut als EU-Leader-Region anerkannt worden. Das berichtete Norbert Hamann vom Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe Leader. In welche Projekte das Geld investiert werden soll, erzählt er in einem Pressegespräch.

Landkreis Oldenburg – Norbert Hamann hat alle Hände voll zu tun. Seitdem vor gut einem Monat die Wildeshauser Geest die erneute Anerkennung als Leader-Region ausgesprochen wurde, ging für Hamann die Arbeit richtig los. Denn nun ist klar, dass Projekte zur Weiterentwicklung des ländlichen Raumes im Landkreis Oldenburg erneut finanziell unterstützt werden. Hamann ist zuständig für das Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe von Leader (LAG) für den Landkreis Oldenburg. „Fast täglich kommen bei mir neue Ideen für Projekte auf den Tisch“, sagt er bei einem Pressegespräch im Wildeshauser Kreishaus.

3,7 Millionen Euro stehen der Region für die kommenden fünf Jahre zur Verfügung. Die LAG hat das Regionale Entwicklungskonzept entworfen. Im Mittelpunkt dieses Konzeptes stehen fünf Startprojekte, die Bestandteil der neuen Förderperiode sind. „Wir mussten fünf Startprojekte vorstellen, da der Zeitraum der Periode diesmal nur fünf Jahre beträgt“, erklärt Hamann. Die vergangene Förderperiode liefen sieben Jahre.

Ideen für Projekte können weiterhin eingebracht werden

Zu den Vorhaben, die mithilfe der Leader-Förderung unterstützt werden sollen, gehören das „Kulturfest op de Geest“, der Busknotenpunkt Kirchhatten, die Aufwertung des Dorfgemeinschaftshauses Colnrade, ein neuer Imagefilm der Gemeinde Ganderkesee und die Beratung zum Erhalt und zur Sicherung von Altbäumen. „Sollten Leute Ideen für Projekte in der Region haben, können sie diese gerne an mich herantragen“, sagt Hamann. Rund 30 Projektideen aus dem Regionalen Entwicklungskonzept seien bereits „relativ konkret“. Diese sind bei zehn Workshops erarbeitet worden. „Wir haben Bürger von 600 Vereinen aus dem Landkreis eingeladen. Sie konnten ihre Ideen einbringen“, erklärt das Mitglied der Lokalen Aktionsgruppe. Innerhalb der LAG wird über die Anträge und Ideen der Bürger beraten. Ein Projekt darf höchstens 200 000 Euro kosten. Leader fördert maximal 80 Prozent der Gesamtsumme.

Fünf Handlungsfelder sind für die Förderperiode definiert worden

In der anstehenden Förderperiode sind fünf Handlungsfelder definiert: Tourismus und Kultur (Kunst-, Kultur- und Kreativwirtschaft vernetzen), Klima-, Umwelt- und Naturschutz (Energiewende vorantreiben), die demografische Entwicklung (Grundversorgung und deren Erreichbarkeit), Digitalisierung und regionale Wirtschaftsentwicklung (Landwirtschaft nachhaltig entwickeln) sowie nachhaltige Siedlungsentwicklung (Attraktivität der Ortskerne). Seit diesem Jahr sind auch Projekte für die Stadt Wildeshausen förderfähig. Bis 2022 durften ausschließlich Orte durch Leader unterstützt werden, in denen maximal 10 000 Menschen leben. Die Grenze wurde auf 25 000 angehoben. Die LAG kann dabei bestimmen, was zum ländlichen Raum gehört. Die Ortsteile der Gemeinde Ganderkesee seien ebenfalls inbegriffen, obwohl in der gesamten Gemeinde mehr als 30 000 Menschen leben. Zusammen mit seiner Kollegin Katharina Feyertag ist Hamann beim Landkreis Oldenburg für das Regionalmanagement von Leader zuständig. Der Vorsitzende der LAG ist Rolf Eilers. Heute treffen sich deren 30 Mitglieder zur konstituierenden Sitzung und wählen den neuen Vorstand. Eilers habe sich im Vorfeld bereit erklärt, den Vorsitz gegebenenfalls ein weiteres Mal zu übernehmen.

Antrag stellen Wer Ideen für ein Projekt hat, kann sich bei Hamann unter Telefon 04331/85253 oder per E-Mail an leader@oldenburg-kreis.de melden.