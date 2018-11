Bedarf an Kita-Plätzen steigt stetig weiter

Kreisausschuss befürwortet Zuschüsse für Gemeinden Wardenburg und Ganderkesee

+ © Gruhn Baubeginn der Kita in Bookholzberg im Juli: Bürgermeisterin Alice Gerken, die Fachdienstleiter für den Gebäudeservice, Rainer Loog und die Kindertagesstätten, Karen Becker, sowie der Leiter der Kita Bargup, Matthias Groß (von links) © Gruhn

Landkreis - In so manchem Fachausschuss wird so manches Thema in schöner Länge und Breite diskutiert. Aber manchmal sind sich die Lokalpolitiker recht schnell einig. So geschehen während der jüngsten Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses des Landkreises Oldenburg am Dienstag. Auf dem Plan standen Anträge der Gemeinden Wardenburg und Ganderkesee über Zuschüsse für Kindergärten und -krippen.