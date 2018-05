OOWV: Wasserverbrauch im Landkreis steigt deutlich an

Landkreis - Die anhaltend sommerlichen Temperaturen führen zu einem deutlichen Anstieg des Wasserverbrauchs. Am Mittwoch gaben die Wasserwerke des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) nach eigenen Angaben insgesamt 272.380 Kubikmeter Trinkwasser ab. Dies sind rund 50.000 Kubikmeter mehr als an durchschnittlichen Tagen.

„Der Rekord bei der Tagesmenge beträgt 311.029 Kubikmeter und datiert vom 2. Juli 2015“, teilte Pressesprecher Gunnar Meister mit. Insbesondere in den Morgen- und Abendstunden steige der Wasserverbrauch stark an. „Wenn viele Menschen gleichzeitig duschen, zur Toilette gehen oder den Garten bewässern, merken wir dies natürlich in unseren Wasserwerken. Sie laufen zu den Spitzenzeiten unter Volllast, weil in kurzer Zeit ein Vielfaches des normalen Tagesbedarfs verbraucht wird“, erklärte Axel Frerichs, Bereichsleiter für den Betrieb der Wasserwerke, Netze und Anlagen.

Auch wenn die Versorgung mit Trinkwasser gesichert ist, erinnert der OOWV an den sorgsamen Umgang mit dem wichtigsten Lebensmittel. So sollte auf unnötiges Rasensprengen mit Leitungswasser oder auf das voreilige Wechseln von Poolwasser verzichtet werden, hieß es vom Verband.