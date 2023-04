Landkreis genehmigt „Kleine Kneipe“

Von: Ove Bornholt

Teilen

Die Außenterrasse darf auch wegen des Lärmschutzes ab 22 Uhr nicht mehr gastronomisch genutzt werden. © bor

Wirt Reelf Berding plant die Eröffnung der „Kleinen Kneipe“ im Wildeshauser Bahnhof Mitte Mai. Noch fehlt allerdings eine Lizenz.

Wildeshausen – Seit rund einem Jahr versucht Wirt Reelf Berding, die „Kleine Kneipe“ im Wildeshauser Bahnhof in Betrieb zu nehmen, weil die bisherige Gaststätte an der Heiligenstraße einem Neubau weichen musste. Erst lehnte der Landkreis Oldenburg den Bauantrag ab, weil der Durchführungsvertrag mit der Stadt dagegen spräche. Als dieser dann im Herbst vom Stadtrat geändert worden war, forderte der Landkreis ein Lärmgutachten. Nun scheint Berding aber am Ende des langen Weges angelangt zu sein. „Die Baugenehmigung liegt vor“, bestätigte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Kneipe könnte am 12. Mai öffnen. Allerdings stehen noch einige Umbauarbeiten und das Warten auf die Ausschanklizenz an.

Berding ist zwar seit Jahrzehnten Gastronom, musste aber eine neue Lizenz bei der Stadt beantragen. Laut Gaststättengesetz müsse das mindestens vier Wochen vor dem Beginn des Betriebs erfolgen, so Stadtsprecher Hans Ufferfilge. „Eventuell kann eine Entscheidung unter anderem bei Vorliegen der benötigten Unterlagen etwas früher erfolgen. Das bleibt aber zunächst noch abzuwarten.“

Auflagen für Lärmschutz

Baulich ist das meiste erledigt. Berding muss nach eigenen Angaben einen geschlossenen Zaun Richtung Schienen auf der Außenterrasse errichten. Zu den Auflagen des Landkreises gehört auch, dass die Fenster der Kneipe von 22 bis 6 Uhr geschlossen sein müssen. Des Weiteren dürfe die Terrasse ab 22 Uhr nicht mehr gastronomisch genutzt werden. „Wenn alles hinkommt und es nicht noch irgendwelche Auflagen gibt, ist es das Ziel, vor dem Gildefest zu öffnen“, sagt Berding.

Wegen des Lärmschutzes hatten Anlieger, aber auch das Altenzentrum Alexanderstift Bedenken angemeldet. Unter anderem wegen der an Demenz erkrankten Bewohner, die durch lauten Lärm zu nächtlicher Stunde irritiert werden könnten.

Die Kneipe wird nicht nur eine gastronomische Funktion haben, sondern dient auch den Kunden der Nordwestbahn als Wartebereich. Das ist so im Durchführungsvertrag mit der Stadt geregelt, den Bahnhofsbesitzer Frank Stöver vor Jahren geschlossen hat und der seitdem mehrmals angepasst worden ist. Teil der Bedingungen ist auch, dass die „Kleine Kneipe“ anders als noch an der Heiligenstraße rauchfrei sein muss – aus Rücksicht auf die wartenden Fahrgäste.

Lärmschutz: Die Fenster müssen von 22 bis 6 Uhr geschlossen werden, verlangt der Landkreis Oldenburg. © bor