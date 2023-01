Landkreis fördert Anschaffung von Plug-In-Fotovoltaik-Anlage

+ © dpa Der Landkreis Oldenburg fördert die Anschaffung von Plug-In-Fotovoltaikanlagen. © dpa

Landkreis – Zum dritten Mal bietet der Landkreis Oldenburg seinen Bürgern die Möglichkeit, einen Förderantrag zu stellen, wenn Sie mithilfe von Plug-In-Fotovoltaik-Anlagen in die Erzeugung von regenerativen Strom investieren wollen.

Vom 1. bis zum 28. Februar können Anträge beim Landkreis Oldenburg gestellt werden. Die Antragsstellung erfolgt online auf www.wir-für-gutes-klima.de.

Die Anschaffung von Plug-In-Fotovoltaik-Anlagen wird mit einem pauschalen Förderzuschuss zwischen 200 und 300 Euro pro Maßnahme finanziell unterstützt. Die Höhe des Förderzuschusses hängt von der Abgabeleistung des Wechselrichters ab, die zwischen 300 und 600 Watt liegen muss. 90.000 Euro sind für das Programm in den Haushalt eingestellt.

Strom direkt in Hausnetz einspeisen

Die Plug-In-Fotovoltaik-Anlagen sind mit ein bis Solarpanels ausgestattet. Mit einem speziellen Energiestecker kann Solarstrom direkt in das 230-Volt-Hausstromnetz eingespeist werden. Die Solarpanels müssen mindestens 300 Watt Peak Nennleistung aufweisen. Die maximale Nennleistung der Solarpanels kann auch über 600 Watt Peak liegen, weil der dazugehörige Wechselrichter die Abgabe der Einspeisung ins Hausstromnetz auf 600 Watt drosselt.

„Bereits der vergangene Förderaufruf war sehr erfolgreich. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit dem Förderprogramm für Plug-In-Fotovoltaik-Anlagen den Bürgern im Landkreis Oldenburg dabei helfen können, die Stromrechnung zu reduzieren und nebenbei einen Anreiz schaffen, die Energiewende voranzutreiben“, so Landrat Christian Pundt in einer Pressemitteilung.

Installation an einem Balkongeländer möglich

Eine Plug-In-Fotovoltaik-Anlage lässt sich beispielsweise fest an einem Balkongeländer installieren oder mit einer Aufständerung auf der Terrasse aufstellen. Südlich ausgerichtete Module ohne Verschattung bieten den besten Ertrag. Optimal ist ein Winkel von 30 bis 40 Grad.

Interessierte können mit dem Solarpotentialkataster des Landkreises prüfen, ob ein Gebäudedach für Fhotovoltaik oder Solarthermie geeignet ist. Außerdem besteht die Möglichkeit, mithilfe des Ertragsrechners die Wirtschaftlichkeit einer Installation für das Gebäude zu simulieren. Mit dem „Stecker-Solar-Simulator“ der HTW Berlin zeigt eine weitere Simulation auf, wie viel Strom und Geld eingespart werden kann.

Dreiwöchiges Antragsfenster

„In dem dreiwöchigen Antragsfenster im Juli 2022 wurden mehr als 300 Anträge gestellt. Das Interesse an dem Förderprogramm und an allgemeinen Informationen zum Thema Energieunabhängigkeit war sehr groß“, so Kevin Haupt, Projektmanager Klimaschutz des Landkreises.

Soweit mehr Anträge eingereicht werden, als Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, wird das Windhundprinzip angewendet. Wer zuerst einen Antrag stellt und die Förderbedingungen erfüllt, erhält den Zuschlag.

Für Rückfragen steht Haupt zur Verfügung. Entweder per Mail an kevin.haupt@oldenburg-kreis.de oder telefonisch unter 04431/85591.