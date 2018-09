Landkreis erhöht die Stundensätze der Tagesmütter

Landkreis - Die Kindertagespflege ist aus der aktuellen Betreuungssituation nicht mehr wegzudenken. Als gleichwertige Alternative oder Ergänzung zur Betreuung von Mädchen und Jungen in Krippe oder Kindergarten setzt der Landkreis Oldenburg auf den Erhalt und den Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege. „Dazu gehöre es“ ,so Martin Ahlrichs, Jugendamtsleiter „den Beruf von Tagesmüttern sowie -vätern über eine angemessene Vergütung und regelmäßige Fortbildungsangebote aufzuwerten.“ Unter diesen Gesichtspunkten hat der Kreistag die neue Satzung zur Förderung der Kindertagespflege am 26. Juni verabschiedet.

Analog der Satzung erhöhte sich das Entgelt für Kindertagespflegepersonen mit Grundqualifikation ab dem 1. August von 4,37 Euro auf fünf Euro pro Kind und Stunde. Auch für Interessierte mit pädagogischer Ausbildung lohnt sich der Einstieg in die Kindertagespflege: Sie erhalten zukünftig bis zu 6,50 Euro pro Kind und Stunde. Maximal können von einer Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder gleichzeitig betreut werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Das bedeutet, dass die Beträge um durchschnittlich 50 Cent je Betreuungsstunde gesenkt wurden. In der höchsten Einkommensstufe seien 2,40 Euro je Betreuungsstunde zu leisten – vor dem 1. August waren es noch 2,95 Euro.

Für die Betreuung von Mädchen sowie Jungen zu ungünstigen Zeiten in den frühen Morgenstunden oder nach 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen wird zudem ein Aufschlag gewährt. Diese finanzielle Umstellung und Entlastung der Eltern kommt dem Landkreis teuer zu stehen. „Es werden jährlich ungefähr Mehrausgaben in Höhe von 750 000 Euro anfallen, die aber vor allem auch wegen der anzunehmenden Steigerung der Fallzahlen zustande kommen“, teilt Ahlrichs auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Des Weiteren werden im Rahmen der neuen Satzung auch die Eltern entlastet. Der an den Landkreis von den Eltern zu entrichtende Kostenbeitrag pro Betreuungsstunde wurde herabgesetzt. Darüber hinaus können Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, analog der gesetzlichen Neuregelungen im Kindergartenbereich bis zu ihrer Einschulung die Kindertagespflegestellen beitragsfrei besuchen.

Die im Landkreis tätigen Kindertagespflegepersonen wurden im Rahmen einer Infoveranstaltung am 30. August im Kreishaus in Wildeshausen über die Neuregelungen informiert. Die Erhöhung der Vergütung stieß bei den anwesenden Kindertagespflegepersonen auf viel positive Resonanz.

Nachfrage steigt stetig an

Denn: Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kindertagespflege steigt stetig an. Waren im Jahr 2010 noch 376 Mädchen und Jungen in der Obhut von Tageseltern, sollen es 2019 schon – nach Prognosen der Fachdienststelle – 710 sein. „Im Landkreis Oldenburg verfügen 133 Personen über eine Pflegeerlaubnis oder wurden auf Eignung überprüft. Einige dieser Personen sind außerhalb des Landkreises tätig oder üben ihre Tätigkeit aus persönlichen Gründen zurzeit nicht aus“, so Ahlrichs. Die Aufschlüsselung nach Gemeinden ist dem Info-Kasten zu entnehmen. J fra/lo