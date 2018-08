Einbruchsverfahren:  Prozess droht zu platzen

Wildeshausen/Oldenburg - Schock am Oldenburger Landgericht: Der Mammutprozess um die beispiellose Einbruchsserie mit mehr als 80 Tatorten, unter anderem in Cloppenburg, Löningen, Lastrup, Vechta, Bakum, Goldenstedt, Wildeshausen, Harpstedt und Wilhelmshaven, steht vor dem Platzen. Grund dafür ist die Erkrankung eines Schöffen. Der Mann ist mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Seit Wochen wird bereits verhandelt. Am Dienstag nun mussten die 15 Zeugen wieder abbestellt werden. Ohne den Schöffen ist eine Verhandlung nicht möglich. Und Strafprozesse müssen innerhalb einer Drei-Wochen-Frist fortgesetzt werden, ansonsten platzen sie. Der Schöffe müsste also bereits in den nächsten Tagen wieder fit sein, sonst droht das Aus des Verfahrens. Das sollte eigentlich noch bis ins kommende Jahr dauern.

Sollte der Prozess tatsächlich scheitern, müsste er irgendwann ganz neu aufgerollt werden. Doch dann kommt eine weitere bange Frage ins Spiel. Die beiden Angeklagten aus Serbien sitzen in Untersuchungshaft. Diese kann bis zu sechs Monate dauern, dann muss verhandelt werden. Kann – aus welchen Gründen auch immer – nicht prozessiert werden, müssen Angeklagte aus der Haft entlassen werden. So schreibt es das Gesetz vor. Scheitert das jetzige Mammutverfahren und müsste neu angesetzt werden, wäre die Sechs-Monats-Frist überschritten. Dann wären die Angeklagten frei.

Bei einem Schuldspruch haben sie eine sehr hohe Strafe zu erwarten. Prozessbeobachter gehen davon aus, dass die Angeklagten, sobald sie aus der Haft sind, nicht auf den unsicheren Ausgang ihres Verfahrens warten werden. Es wird befürchtet, dass sie abtauchen könnten. An den Taten sollen zwei weitere Serben beteiligt gewesen sein. Diese beiden mutmaßlichen Mittäter haben sich allerdings bereits in ihre Heimat abgesetzt.

