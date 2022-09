Landessparkasse zu Oldenburg hält an allen Filialen fest

Von: Dierk Rohdenburg

Ziehen eine positive Bilanz: Dirk Trüper, Andreas Renken und Jörg Niemann (v.l.). © dr

Wildeshausen – Während sich andere Kreditinstitute aus der Fläche zurückziehen, hält die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) an ihren elf Filialen im Landkreis Oldenburg sowie einer Selbstbedienungsstation am Westring in Wildeshausen fest.

Dieses Signal sandte Jörg Niemann, Leiter des Privatkundengeschäftes, im Rahmen eines Gespräches zur Halbjahresbilanz am Freitag in Wildeshausen.

Er machte deutlich: „So lange die Kunden in eine Filiale gehen möchten, sollen sie die Möglichkeit dazu haben.“ Dort seien sehr gute Kundenberater, die umfassend informieren könnten. Bis Ende 2023 wird es zudem in allen Filialen des Landkreises den Videoservice „Amelie“ geben, durch den Kunden montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr Kontakt zu Beratern aufnehmen können.

Die Kundennähe zahlt sich nach Angaben der LzO aus. So wuchs die Netto-Zahl der Girokonten in den ersten sechs Monaten um 1.200. Insbesondere dort, wo andere Institute die Filialen geschlossen hätten, so Niemann, habe es Neukunden gegeben. „Das ist ein Ankerprodukt“, so Pressesprecher Andreas Renken.

Auch das Kreditgeschäft hat sich gut entwickelt

Erfreulich hat sich nach Angaben von Firmenkundenbetreuer Dirk Trüper auch das Kreditgeschäft sowohl bei Privat- als auch bei Firmenkunden entwickelt. „Ein Wachstumstreiber waren erneut die langfristigen Immobilienfinanzierungen“, berichtete er. Trotz steigender Bau- und Materialkosten sowie höherer Zinsen sei das Geschäft auf Hochtouren gelaufen. Im Landkreis Oldenburg seien im ersten Halbjahr 33 Objekte gemakelt worden. Der Umsatz betrage 9,5 Millionen Euro.

Es zeichnet sich ab, dass das Geschäft wegen höherer Inflation in der zweiten Jahreshälfte abflauen wird. Auch die Einlagen wuchsen 2022 nicht so stark wie früher. Grund dafür ist wohl, dass die Kunden nach Corona wieder mehr konsumieren.