Schluss nach fast 100 Jahren: Landbäckerei Brockshus in Dötlingen schließt

Von: Ove Bornholt

Das „Dötlinger Schwarzbrot“ der Landbäckerei Brockshus ist weit über die Grenzen des Dorfes bekannt. © archiv

Nach drei Generationen ist Schluss: Die Landbäckerei Brockshus in Dötlingen schließt nach dem Tod des Bäckermeisters. Ein Nachfolger wird gesucht.

Dötlingen – Nach fast 100 Jahren ist Schluss: Die Landbäckerei Brockshus an der Straße Ostertor in Dötlingen hat den Betrieb eingestellt, nachdem Bäckermeister Ulf Brockshus im November nach schwerer Krankheit verstorben war. „Vielen, vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen, das Lob und die Anerkennung, die wir in all den Jahren erfahren durften“, heißt es auf der Facebookseite der Bäckerei. Bis Weihnachten hatte die Ehefrau Tanja Brockshus den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Nun ist die Bäckereifachverkäuferin daran interessiert, einen Nachfolger zu finden.

Der müsste keineswegs bei null anfangen, denn die Bäckerei hat eine lange Geschichte im Dorf und ist auch darüber hinaus bekannt. Dazu hat das „Dötlinger Schwarzbrot“ beigetragen, dessen Rezept von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Die Landbäckerei Brockshus war am 1. April 1923 von Heinrich und Gesine Brockshus bei der Handwerkskammer in Oldenburg angemeldet worden.

Schon in der ersten Generation wurde das bekannte Schwarzbrot gebacken. Vor rund zwei Jahren hatte sich ein Reporter unserer Zeitung zeigen lassen, wie der Prozess funktioniert. Nachdem die Zutaten vermengt und durchgeknetet wurden, wurden die Brote per Hand geformt und einige Zeit zum Ruhen gelegt. Mit einem Mehl-Wasser-Gemisch zum Schutz gegen das Verbrennen bestrichen, ging es dann in den Ofen. Seitlich der Laibe waren mit Wasser gefüllte Behälter gestellt, damit die richtige Feuchtigkeit vorhanden war. Zum Luftaustausch mit der Umgebung waren die Brote perforiert. Sechs Stunden wurde gebacken. Verpackt wurde anschließend per Hand.

Schwarzbrot überregional verkauft

Neben der Kundschaft aus dem Dorf und dem Landkreis Oldenburg wurde das „Dötlinger Schwarzbrot“ auch an mindestens 75 auswärtige Kunden verschickt. Nach Bonn, Hannover oder Lüneburg zum Beispiel. Damit nicht genug: Auch Supermärkte wurden beliefert. Vor etwa 20 Jahren sind die ersten Kostproben an die Vertriebsgesellschaft Bünting-Gruppe gegangen, die vor allem die Famila- und Combi-Märkte mit Waren beliefert.

Die Traditionsbäckerei steht nun, nach dem Tod des Bäckermeisters in der dritten Generation vor dem Aus. Ulf Brockshus hatte das Geschäft 1991 übernommen. Es wurden zwei Filialen in Brettorf und Wildeshausen aufgemacht, aber zugunsten der Supermarkt-Belieferung aufgegeben. 2007 eröffnete das Betreiber-Paar ein Café, sodass die Kunden drinnen und draußen sitzen konnten.