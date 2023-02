Land Niedersachsen macht Vorgaben: Doppelt so viel Fläche für Windenergie

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Acht neue Anlagen: In Glane (Landgemeinde Wildeshausen) wird derzeit ein neuer Windpark errichtet. © dr

Landkreis – Der Landkreis Oldenburg hat noch einige Weichen zu stellen, um den Vorgaben des Landes Niedersachsen zum Ausbau der Windenergie nachzukommen.

Niedersachsen will 2,2 Prozent seiner Fläche für den Betrieb von Windrädern ausweisen. Das ist doppelt so viel wie bisher. Und auch für den Landkreis Oldenburg gibt das Land das 2,2-Prozent-Ziel vor.

„Das bedeutet, dass auch wir bis zum Jahr 2026 etwa die doppelte Fläche ausweisen müssen“, teilt Baudezernentin Eva-Maria Langfermann mit. Bevor es dazu komme, gebe es aber noch einigen Abstimmungsbedarf mit dem Umweltministerium.

Dieses hatte eine Windflächen-Potenzialstudie erstellen lassen. Dabei wurden Kriterien wie Siedlungsdichte, Abstände zur Wohnbebauung, Interessen der Bundeswehr oder Natur- und Vogelschutzgebiete berücksichtigt. Die Vorgaben sind für die Städte und Landkreise unterschiedlich. Während der Landkreis Cloppenburg 2,09 Prozent der Fläche ausweisen soll, sind es im Landkreis Vechta 0,99 Prozent und bei der Stadt Delmenhorst 0,21 Prozent. Die Zahlen sollen als verpflichtende Vorgaben ins Gesetz geschrieben werden.

Es gibt noch Abstimmungsbedarf

„Wir wollen zunächst die Grundlagen der Studie einsehen“, so Langfermann. Dann müsse es zu Nachgesprächen auf Fachebene kommen, denn es sei beispielsweise noch nicht klar, wie Abstände zwischen Potenzialgebieten geregelt seien. Zudem gehe man davon aus, dass der Landkreis bei der Beurteilung von Gebieten einen genaueren Blick auf die Gegebenheiten habe als das Land.

In letzter Konsequenz müsse sich der Landkreis um die Ausweisung von Flächen bemühen. Das allerdings in enger Absprache mit den Kommunen. In der Bauerschaft Aldrup wird beispielsweise bereits seit vielen Jahren über ein Repowering von zwei Windenergieanlagen diskutiert. Seit wenigen Monaten gibt es zudem einen Plan, dort eventuell noch eine dritte Anlage aufzustellen.

In Glane werden acht Anlagen errichtet

Deutlich schneller geht es in der Bauerschaft Glane voran. Dort werden derzeit acht neue Windenergieanlagen installiert. Denkbar, so Langfermann, sei es auch, im in der Nähe liegenden geplanten Landschaftsschutzgebiet entlang der Autobahn Windenergieanlagen zu errichten . Hier müssten aber selbstverständlich Naturschutz- und Tierschutzbelange berücksichtigt werden.

Was die Nutzung von regenerativen Energien im Landkreis Oldenburg betrifft, ist die Bilanz schon seit Jahren sehr positiv. Im integrierten Klimaschutzkonzept wurde bereits im Jahr 2017 darauf hingewiesen, dass im Kreisgebiet die regenerative Stromerzeugung verglichen mit dem Stromverbrauch einen Anteil von 187 Prozent hat. Ein Vergleich mit bundesweiten Zahlen ergab vor fünf Jahren, dass im Landkreis das Fünffache des Durchschnitts produziert wird. Auch die einzelnen kreisangehörigen Kommunen hatten jeweils höhere Anteile an Strom aus erneuerbaren Energien als im Bundesdurchschnitt. Zu berücksichtigen ist hier aber, dass der Strom nicht nur von Windrädern produziert wird, sondern auch über Fotovoltaik und Biogasanlagen. Somit wird der Landkreis in naher Zukunft große Anstrengungen unternehmen müssen, um Potenzialflächen für Windenergie auszuweisen.