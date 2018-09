Discofox-Turnier : Mit „La La Land“ ganz oben aufs Siegertreppchen

Wildeshausen - Von Joachim Decker. Da waren sie wieder: Brezel, Körbchen, Schal und Co. – Grundfiguren im Discofox. Bereits zum vierten Mal ging die norddeutsche Meisterschaft dieses Tanzes am Sonnabend im Wildeshauser Tanz-Zentrum (WiTZ) über die Bühne.

Aber der Wunsch von Giulio Arancio, in der Hauptgruppe (bis 30 Jahre) nach 2017 erneut zu siegen, blieb unerfüllt. Mit seiner neuen Partnerin Vivian Graffel schaffte er es nur auf den zweiten Rang – lediglich 0,5 Punkte hinter den neuen norddeutschen Meistern, den Vize-Weltmeistern Andre Bodscheller und Anna Höhl. Veranstalter des Turniers war die TAF (The Actiondance-Federation). Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Frank Becker. „WiTZ“-Inhaber und Discofox-Weltmeister Sascha Oltmann hatte auf eine Teilnahme am Wettbewerb verzichtet. Allerdings stellte er unter Beweis, dass er nicht nur auf dem Parkett, sondern auch als Moderator eine gute Figur macht.

In der Hauptgruppe zwei der S-Klasse (bis 50 Jahre) holten sich Uwe Baumann und Anja Ludwiczak den Titel. In der Gruppe 50plus siegten Frank sowie Antje Hilger. Auch hier schafften es die Vorjahresmeister Carsten und Bettina Benda nur auf den zweiten Rang.

„Die Gruppen und Klassen von A bis S waren sehr gut besetzt. Wir alle haben einmal mehr tolle Küren und Runden gesehen“, waren sich die Wertungsrichter einig. Das aber sahen einige Zuschauer völlig anders. Zum Beispiel Ilse Loers: „Ich interessiere mich schon seit vielen Jahren fürs Tanzen und habe heute andere Paare vorne gesehen – in den verschiedenen Klassen. Aber was soll‘s? Die Wertungsrichter werden schon wissen, was sie tun und wie sie bewerten müssen. Auf alle Fälle wurde toller Tanzsport geboten.“

Nach der Vorrunde standen in der S-Klasse, ausschließlich in dieser wird der Meister ausgetanzt, die Slow- und Quick-Runden auf dem Programm. Höhepunkt des Abends waren dann die Küren. „Diese fließen neben Slow und Quick zu einem Drittel in die Bewertung ein“, erklärte Becker.

Hierfür hatten Bodscheller/Höhl das Thema „La La Land“ ausgewählt und überzeugend vertanzt. Baumann/Ludwiczak konnten mit „Zorro“ überzeugen, und das Ehepaar Hilger hatte sich für „Werner beinhart“ entschieden.

Geht es bei Standard-Turnieren während der verschiedenen Tanzrunden eher ruhig zu, so herrscht bei Discofox-Wettbewerben stets ausgelassene Stimmung, und es sind immer wieder Anfeuerungsrufe zu hören. „So soll und muss es auch sein. Wir wollen Spaß haben und Party machen. Die Zuschauer müssen nicht still auf ihren Stühlen sitzen“, betonte Becker. Die Lust am Tanzen und der Musik sollten die Paare rüberbringen: „Auch das fließt neben der tänzerischen Ausführung und den Schritten in die Bewertung ein. Hinzu kommen die Effekte sowie Paarharmonie und Ausstrahlung, um nur einige Punkte unserer Bewertung zu nennen.“