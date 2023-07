Land erhöht Flüchtlingsquote: 30 Personen pro Woche für den Landkreis Oldenburg

Von: Ove Bornholt

Seit Oktober in Bereitschaft: Die dritte Notunterkunft im ehemaligen Euronics am Westring in Wildeshausen wird noch nicht genutzt. © bor

30 Menschen pro Woche müssen im Landkreis untergebracht werden. Das Land hat die Flüchtlingsquote erhöht. Die Notunterkünfte sind dafür aber groß genug.

Wildeshausen – Der Landkreis Oldenburg muss in Zukunft mehr Flüchtlinge aufnehmen. Das Land habe die Verpflichtung von 23 auf 30 Personen pro Woche hochgesetzt, teilte Christiana Dölemeyer vom Amt für Teilhabe und Soziale Sicherung auf Nachfrage mit. Das dürfte den Landkreis perspektivisch vor einige Probleme stellen. Denn „der Wohnraum ist sehr knapp“, wie die Amtsleiterin sehr wohl weiß. Sie appelliert an Menschen, die Wohnungen zur Verfügung stellen können, dies beim Landkreis zu melden – auch wenn es nicht um ukrainische Flüchtlinge, sondern Vertriebene aus anderen Ländern der Welt geht. „Aus Afghanistan werden immer noch ehemalige Ortskräfte evakuiert“, nennt sie ein Beispiel.

Bis etwa Ende September soll die aktuelle Quote, 547 Personen, abgearbeitet werden. Etwa die Hälfte der Menschen sei bereits angekommen und untergebracht worden, so Dölemeyer. Zurzeit müsse Niedersachsen auch keine ukrainischen Vertriebenen aufnehmen, weil das Land die Quote übererfüllt habe.

Unterkunft im alten Euronics in Wildeshausen steht weiter leer

Was Notunterkünfte angeht, hat der Landkreis hingegen seine Hausaufgaben gemacht – mehr noch: Das Angebot übersteigt die Nachfrage. So befindet sich die bereits im Oktober im ehemaligen Euronics am Westring in Wildeshausen eingerichtete Unterkunft weiterhin nur in Bereitschaft.

In der Unterkunft auf dem Diakonie-Gelände leben 66 Personen, an der Visbeker Straße 27, in Hude 74, in Nutzhorn (Ganderkesee) 47 und in Huntlosen 25. Die letztgenannte Einrichtung werde langsam hochgefahren, so die Amtsleiterin. Was das Haus „Christina“ in Rethorn (ebenfalls Ganderkesee) angeht, rechnet sie mit einer Eröffnung zum 1. September. Der Aufbau gehe in die Endphase. „Es bleibt dynamisch. Wir sind froh, dass wir so aufgestellt sind“, sagt sie.

Die Menschen würden in den Einrichtungen erst einmal ankommen, bevor versucht wird, sie weiterzuverteilen. Zuerst seien einige Formalitäten zu erledigen wie zum Beispiel die Eröffnung eines Kontos, so die Amtsleiterin. In der Regel seien die Flüchtlinge nicht länger als sechs Monate in den Unterkünften. Oft gelinge eine Vermittlung früher.

Eine direkte Gegenfinanzierung von Land und Bund für die Miete der leer stehenden Unterkunft am Westring oder den Sicherheitsdienst gibt es zwar nicht. Aber es gebe allgemeine Zuwendungen, sagt Dölemeyer. Sie nennt keine Zahlen, betont aber, dass der Landkreis sehr kostenbewusst unterwegs sei. „Wir haben zum Beispiel viel gebrauchtes Material gekauft.“ Zwar gebe es einen Unterschied zu den Notunterkünften in den Jahren 2015 und 2016, als einfach nur Feldbetten in manchen Turnhallen standen. Aber es seien eben immer noch Notunterkünfte.