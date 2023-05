Lagerhalle in Wildeshausen in Vollbrand – Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Von: Dierk Rohdenburg

Mit einen Großaufgebot versuchen die Feuerwehren die Flammen zu löschen. © Nonstop-News

In der Wildeshausener Bauerschaft brennt seit dem Samstagmorgen eine Scheune. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen, die Stroh und Maschinenteile vernichten.

Wildeshausen – Großeinsatz für die Feuerwehren in Wildeshausen am Samstagmorgen um 9:30 Uhr. Mit zahlreichen Kräften sind die Wehren im Einsatz, um eine brennende Lagerhalle in der Bauerschaft Lüerte an der Düngstruper Straße zu löschen. In dem Gebäude lagern große Mengen an Stroh und landwirtschaftlichen Maschinen – idealer Nährboden für die Flammen, die sich auf das gesamte Anwesen ausgebreitet haben. Die Rauchsäule war schon kilometerweit bei der Anfahrt der Feuerwehren zu sehen.

Voller Einsatz der Feuerwehr. © Neonstop-News

Aufgrund der massiven Bauweise der Halle hat die Feuerwehr Probleme, an die Flammen zu gelangen. Daher wurden Bagger angefordert, mit denen Löchern in die Wände geschlagen werden und diese teilweise komplett eingerissen werden sollen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Einheiten aus der Stadt sowie dem Landkreis im Einsatz. Zur Ursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

Wir berichten weiter.