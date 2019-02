Lärmaktionsplan wird öffentlich ausgelegt

Bei Sanierungen soll auf den Hauptverkehrsstraßen neuer Asphalt verwendet werden

+ Der Nordring ist stark durch Verkehr belastet. Foto: dr

Wildeshausen - Die Stadt Wildeshausen wird in den kommenden Wochen einen Lärmaktionsplan für die Stellungnahmen von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange auslegen. Die Politik hat das Werk am Mittwochabend zur Kenntnis genommen und wird es nächste Woche im Verwaltungsausschuss freigeben. Wie berichtet, gehen die Gutachter des Ingenieurbüros Lärmkontor aus Hamburg davon aus, dass rund 1 000 Menschen in Wildeshausen stark von Verkehrslärm betroffen sind. Das betrifft insbesondere Anwohner in Aumühle und der Wiekau, die Lärm von der Autobahn erleiden müssen. Das gilt aber auch für Anwohner der Harpstedter Straße und des Nordringes. Wobei Gutachter Carsten Kurz im Bauausschuss für den Nordring feststellte, dass die vom Land zur Verfügung gestellten Daten offenbar gar nicht aktuell sind. „Ich bin dort entlanggefahren und gehe jetzt davon aus, dass es sich dort nicht um so lauten Asphalt handelt, der da verbaut wurde.“