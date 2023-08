Länger kostenlos parken vor den Geschäften

Von: Ove Bornholt

Teilen

Nicht erst, seitdem die Stadt die Parkflächen in der Innenstadt anders angeordnet hat, ist das Parken ein Thema in Wildeshausen. © Schneider

Vorschlag von „Pro Wildeshausen“: Gildeplatz bewirtschaften, Tempo 20 und Einbahnstraßen. Die Fraktion möchte die Diskussion wieder in Bewegung bringen.

Wildeshausen – Die Stadtratsfraktion „Pro Wildeshausen“ hat der Presse am Donnerstag einen neuen Vorschlag für die Parkraumbewirtschaftung und die Verkehrsführung in der Innenstadt vorgestellt. In aller Kürze: 30 Minuten kostenlos parken mit Parkscheibe an der Wester- und Huntestraße, eine Parkraumbewirtschaftung mit 1,50 Euro pro Stunde auf dem Gildeplatz, in der Parkpalette und dem Parkplatz Neue Straße, Tempo 20 in der Innenstadt und Einbahnstraßen. Letztere sollen vom Huntetor und Westertor (hier ab „Spille“) in Richtung Marktplatz verlaufen. Damit wäre die Durchfahrt nicht mehr möglich. Die Ausfahrt würde dann hauptsächlich über die Bahnhofstraße erfolgen.

Die beiden Fraktionsmitglieder Bodo Bode und Günter Lübke erinnerten an die Beschlusslage des Stadtrates von Ende vergangenen Jahres, wonach der Parkraum im Zuge der Haushaltskonsolidierung bewirtschaftet werden soll. „Zwar ist durch Gelder vom Land jetzt weniger Druck auf dem Kessel, aber der Beschluss besteht noch“, betonte Lübke. Bode meinte, in anderen Bereichen wie beim Wohnmobilstellplatz und dem Krandelbad seien die Preise ja auch, wie beschlossen, erhöht worden. Die Parkraumbewirtschaftung ist in den Augen der Fraktion aber langfristig wichtig für den Haushalt der Stadt. Es gebe noch einige finanzielle Herausforderungen wie die Freibadsanierung und die Bezuschussung der Krankenhaus-Erweiterung.

30 statt 15 Minuten kostenlos parken

Bisher können Autos kostenlos für 15 Minuten („Brötchentaste“) an der Hunte- und Westerstraße abgestellt werden. Darüber hinaus müssen Gebühren bezahlt werden. Auf den anderen genannten Parkplätzen können die Fahrzeuge hingegen grundsätzlich, teils zeitlich begrenzt, ohne Gebühren abgestellt werden.

Sollte der Vorschlag, der auch als Antrag an Bürgermeister Jens Juraschinski ging, in der Politik Zustimmung finden, hätte das weitreichende Folgen. Wer mal eben Einkäufe in der Innenstadt erledigen möchte, kann im Idealfall kostenlos direkt vorm Geschäft an der Wester- und Huntestraße parken – für maximal eine halbe Stunde. Tickets können dort nicht gezogen werden. Allerdings müsste die Fahrt angesichts der Einbahnstraßenregelung gut geplant sein. Denn wer vom Westertor kommt, könnte die Huntestraße nicht mehr befahren. Eben dieser Durchgangsverkehr soll durch die Neuregelung abnehmen, so die „Pro Wildeshausen“-Ratsmitglieder.

Für Lübke ist mit dem Konzept ein großer Vorteil für die Geschäfte verbunden. „Die klare Aussage lautet: pro Innenstadt.“ So könnten die Kunden auch weiterhin kostenlos vor den Läden parken, und das jetzt sogar länger. Wer abends in der Gastronomie einkehren möchte, muss sich übrigens keine Sorgen machen: Die Parkregelung soll nur von 8 bis 18 Uhr gelten, allerdings montags bis samstags.

Wer in der Stadt arbeitet oder sein Auto aus anderen Gründen oft und länger abstellt, kann ein Monatsticket kaufen: 70 Euro in der Parkpalette und 60 Euro für Gildeplatz und Neue Straße.

Lübke und Bode hoffen, mit ihrem neuen Aufschlag etwas Bewegung in die Debatte zu bringen. Der nächste Stadtentwicklungsausschuss tagt am 7. September.