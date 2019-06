Lachparade in der „Gildestube“: Ein Witz reiht sich an den anderen

Wildeshausen - Natürlich ist diese Zeitung eine Familienzeitung, weswegen ein Bericht über die Lachparade des Brummkreiselvereins am Mittwochvormittag eine etwas schwierige Sache ist. Zwar hatten die Verantwortlichen Maßnahmen gegen (zu) versaute Witze ergriffen, doch so recht fruchteten die nicht. Sehr zur Freude der mehr als 50 Teilnehmer, die sich in der „Gildestube“ versammelt hatten.

Gerold Bruns hatte zwei kleine Fruchtgummi-Penisse an Zuhörer verteilt, die hochgehalten werden sollten, wenn Witze zu tief unter der Gürtellinie waren. Allerdings durften die Empfänger der Süßigkeiten nicht daran knabbern, nur lutschen, ermahnte er sie unter dem Gelächter der Brummkreisler.

Was dann folgte, waren viele unterhaltsame Geschichten. Vom richtigen Alkoholkonsum beispielsweise. In Wildeshausen gebe es nämlich keine Sauf-, sondern eine Trinkkultur, hieß es. Dazu gehöre, an der Theke gleich zehn Bier und nicht nur eins zu bestellen, um gegen 22 Uhr „lattenstramm“ zu sein. Damit man aber noch etwas länger durchhält, sollten die Feiernden die Bratwurstbude aufsuchen – auch Asyl oder jägermeisterfreie Zone genannt. „Wir fangen immer mit den harten Sachen an“, räumte Otto Böttcher ein. Was nicht heißen musste, dass die Witze harmloser wurden.

+ Vereinsmeister Heini Boning (Mitte) begrüßte die Gäste. © Ove Bornholt

Auch Ehepaare bekamen ihr Fett weg, wobei die meisten Witze aus männlicher Perspektive erzählt wurden. Da wäre zum Beispiel der Mann, dem der Arzt mitteilt, er könne nur noch 50 Mal in seinem Leben Sex haben. Zuhause konfrontiert er seine Ehefrau mit der Nachricht, die erschrocken vorschlägt, eine Liste mit den Anlässen für den ehelichen Verkehr zu schreiben. Die habe er schon fertig, so der Mann. „Aber du stehst nicht drauf.“

Kaum hatte ein Witzeerzähler seine Pointe zum Besten gegeben, meldete sich der nächste. Zum Beispiel mit der im oberschlesischen Dialekt vorgetragenen Geschichte von Antek und Franzek, die als Soldaten an der Front liegen und meinen, den Feind gesehen zu haben. Antek zieht los und ruft kurz darauf: „Ich habe Russkies gefangen.“ Franzek freut sich und fordert seinen Kameraden auf, zurückzukommen. „Ich kann nicht, die Schweine halten mich fest“, muss Antek gestehen.

Auch Berufsgruppen wie katholische Geistliche, die es weder mit der Moral noch mit der Enthaltsamkeit genau nehmen, bekamen ihr Fett weg. Apropos Fett: „Sagt der eine Schönheitschirurg zum anderen: ,Kannst du mal die Fresse halten?‘“.

+ Anneliese Tepe präsentiert ihren dieses Jahr verliehenen goldenen Brummkreisel. © Ove Bornholt

Kurze Witze wie diese heizten die Stimmung unter den Brummkreislern in der „Gildestube“ an, die bekanntlich überhaupt gar nichts ernst nehmen, außer der Verleihung des goldenen Brummkreisels. Den hatte dieses Jahr Anneliese Tepe erhalten (wir berichteten), die in vorderster Front mitlachte. Auch Vereinsmeister Heini Boning meldete sich zu Wort. Es sei schon eine schwierige Aufgabe, nach den Pfingstfeiertagen aufzustehen. Ans Bücken war gar nicht zu denken, meinte er, als seinem Kollegen Böttcher etwas herunterfiel. In launigem Tonfall ging es noch eine ganze Weile weiter. Fruchtgummi-Penisse hin oder her.