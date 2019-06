Kuvert mit Geld nie angekommen

Wildeshauserin wundert sich: Konfirmandenpost verschwunden

+ Geld für Konfirmanden per Post: Nicht immer kommt das Kuvert dort an, wo es hin soll. Foto: dpa

Wildeshausen – „Habt ihr meine Konfirmationskarte mit Geld bekommen, die ich geschickt hatte?“ Diese Frage ließ Stefanie Hakemann aus Wildeshausen kürzlich stutzen. Denn in der Tat war von der betreffenden Person keine Post für Tochter Hilda im heimischen Briefkasten gelandet. „Könnte es sein, dass das bei uns häufiger passiert ist?“, zweifelte die Mutter und erkundigte sich vorsichtig bei Menschen, die potenziell infrage kamen, eine Karte mit Glückwünschen zu schicken. Sie wurde fündig. „Ich weiß von zwei Personen aus Neerstedt, die ihre Karten in der Poststelle abgegeben haben und von denen bei uns nichts angekommen ist“, berichtet sie. Auch in Wildeshausen sei eine Karte in der Poststelle abgegeben worden und nie bei der Tochter gelandet. Eine Freundin aus Hude habe ebenfalls vergeblich eine Karte geschickt. Zu guter Letzt erfuhr Stefanie Hakemann, dass auch die Volksbank einen Gutschein an die Konfirmandin gesandt hatte, der nie die Adresse erreichte.