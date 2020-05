Kurt Hagelmann hängt eine Amtszeit dran

Düngstruper erneut zum stellvertretenden Stadtbrandmeister ernannt

+ Erneut ernannt: Kurt Hagelmann. Foto: stadt

Wildeshausen – Kurt Hagelmann ist auf Vorschlag der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen mit Wirkung ab dem 1. Juni erneut zum stellvertretenden Stadtbrandmeister ernannt worden. Der 56-Jährige ist bereits seit dem 1. Dezember 1995 in diesem Amt aktiv. Er tritt somit schon die sechste Amtszeit an, was äußerst ungewöhnlich ist.