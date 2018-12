Offener Nachmittag für ehemalige Kursteilnehmer am 27. Dezember geplant

Kunstschüler können stöbern

+ © dr Heike Agresti und Volker Wessels zeigen Bilder und Skulpturen, die sie in den Räumen der Kunstschule gefunden haben. Die Künstler können sich die Werke am Donnerstag abholen. © dr

Wildeshausen - In der Kunstschule Wildeshausen an der Wittekindstraße gleich neben dem Jugendzentrum wird derzeit aufgeräumt. So sind die Dozenten Heike Agresti und Volker Wessels damit beschäftigt, mehr Platz für den Unterricht zu schaffen und stoßen in Schränken, Regalen und diversen Nischen auf Werke, die von Kursteilnehmern produziert wurden, als die Kunstschule noch von Kattinka Nicolai und Klaus Dietrich Boehm geleitet wurde.