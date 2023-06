Kunstrasenplatz in Wildeshausen: Bauarbeiten voll im Plan

Von: Dierk Rohdenburg

Im Bau: der Kunstrasenplatz im Krandel. © dr

Der Kunstrasenplatz im Wildeshauser Krandel soll bis zum 31. August fertig sein.

Wildeshausen – Wer derzeit die Nebenplätze des Krandels in Wildeshausen betrachtet, könnte auf die Idee kommen, der VfL Wittekind wolle einen witterungsunabhängigen Hartplatz anlegen, um auch im Winter Fußball spielen zu können.

Auf der Baustraße in Nähe der Skateranlage mischt ein Radlader Gestein, der Platz selbst sieht aus, als habe er einen Betonbelag erhalten. Es handelt sich allerdings lediglich um eine der letzten Tragschichten, bevor Ende der Woche eine elastische Ebene und dann der Kunstrasenbelag aufgebracht werden sollen.

„Wir sind voll im Zeitplan“, freut sich Matthias Ruhle, der vor Kurzem an der vorerst letzten Baubesprechung teilgenommen hat. Alle Erd- und Drainagearbeiten seien wie geplant abgeschlossen worden, die Materialversorgung sei problemlos gewesen. Die Planungsfirma rechne damit, zum angestrebten Termin am 31. August fertig zu werden. Damit könnte der reguläre Spielbetrieb am 1. September beginnen.

Fundamente für Tore und Zaun gesetzt

„Auch das Fundament für den Zaun sowie die Tore ist gesetzt“, freut sich Ruhle. Die bislang gezahlten Rechnungen seien im geplanten Rahmen geblieben – und es sei auch nicht mehr mit Kostensteigerungen zu rechnen.

Wie berichtet, soll der Kunstrasenplatz rund 900.000 Euro kosten. 300.000 Euro zahlt die Stadt Wildeshausen als Besitzerin des Krandels. Der Landkreis Oldenburg sowie der Landessportbund steuern jeweils 100.000 Euro bei. Spenden von Firmen werden vom Verein mit 98.000 Euro und von Einzelpersonen mit 22.000 Euro angegeben.

Die bislang noch nicht finanzierten 100.000 Euro hofft der VfL Wildeshausen durch möglichst viele Spenden verringern zu können. Bei der VR-Bank lief eine erfolgreiche Crowdfunding-Aktion, in deren Rahmen die Spenden von 7 500 Euro durch das Kreditinstitut verdoppelt wurden.

Die neue Spielfläche im Krandel wird die Ausmaße von 64 mal 100 Meter haben. Der Randbereich mit Kunstrasen beträgt an allen Seiten dann noch mal zwei Meter. Zudem wird der Platz durch einen hohen Zaun geschützt, damit nicht jeder ihn betreten kann.

Nach dem Einbau der Tragschichten und des Kunstrasenbelags werden übrigens noch 150 Tonnen Sand auf dem Gelände verfüllt. Erst dann darf der erste Ball über das neue Geläuf geschlagen werden. Die feierliche Eröffnung, so die Planungen, soll mit einem Spiel erfolgen. Wer konkret antritt, steht aber noch nicht fest.