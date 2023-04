Kunstmeile verschönert die Innenstadt

+ © bor Heike Jansen-Reinders (vorne) informiert über ihre Malerei bei der GSG Oldenburg. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Mehr als 20 Geschäfte und ebenso viele Künstler beteiligen sich an der Kunstmeile in der Wildeshauser Innenstadt, die am Donnerstag eröffnet wurde.

Wildeshausen – Von pompösen Eröffnungszeremonien liest und hört man ja immer mal wieder, am Donnerstag gab es dann auch eine in Wildeshausen: Die Kunstmeile wurde eröffnet. Zwar nicht mit Pauken und Trompeten, aber mit Hagel und Donner. Angesichts des Aprilwetters versammelten sich die rund 20 teilnehmenden Künstler und Gäste lieber im Stadthaus anstatt, wie ursprünglich geplant, auf dem Marktplatz.

„Mit der Kunstmeile bleibt die Stadt bunt“, freute sich Evelyn Goosmann, die als stellvertretende Bürgermeisterin eine Rede hielt. Damit bezog sie sich auf die Ostereier-Aktion, die nun endet, aber mit der Kunstmeile gebe es ja einen „bunten“ Anschluss. Malerei, Collagen, Schmuck und Materialkompositionen zählte sie die vertretenden Kunst-Genres auf und lobte die Vielfalt der Kunstschaffenden aus Wildeshausen und umzu.

+ Gut 20 Künstler aus Wildeshausen und umzu haben sich an der diesjährigen Kunstmeile in der Innenstadt beteiligt. © bor

Vor der Eröffnung hatten die Künstler ihre Werke bei zwei Rundgängen durch die Hunte- und die Westerstraße vorgestellt. Besonders ins Auge fielen dabei die Arbeiten von Christian Hannig. Der Wildeshauser wurde vom Ukraine-Krieg inspiriert und sammelte Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs, um sie kunstvoll auf Schieferplatten zu drapieren. Herausgekommen ist unter anderem ein „Baum des Lebens“, dessen Äste, Zweige und auch der Stamm aus Patronenhülsen bestehen. Einen alten Munitionsgurt und ein Eisernes Kreuz arbeitete Hannig ebenfalls in seine Werke ein, die bei Müller-Immobilien am Marktplatz zu sehen sind.

Ganz andere Werke hat Brigitte Mehlfeld angefertigt, die bei „Dieler“ zu sehen sind. Sie widmete sich der Kunst, die sich zu unser aller Füßen befindet und fotografierte Gullydeckel in rund 30 verschiedenen Städten. Dabei zeigt sich, dass die Gestaltungsmöglichkeiten durchaus genutzt werden. So sind in Oldenburg Stadtpläne eingraviert – und ein roter Punkt zeigt, wo sich der jeweilige Gully befindet. Nach Berlin möchte Mehlfeld auch noch mal unbedingt – wegen der besonders schön gestalteten Kanaldeckel in der Bundeshauptstadt.

Daneben, im Büro der GSG Oldenburg an der Huntestraße, sind sowohl die Tagesförderstätten der Diakonie Himmelsthür als auch Heike Jansen-Reinders vertreten. Letztere hat sich mit Filmen sowie dem Kino heute und früher beschäftigt. Ihre Malerei zeigt zum Beispiel einen vegan lebenden Hannibal Lecter aus „Schweigen der Lämmer“, aber auch Gollum aus „Herr der Ringe“ oder Charlie Chaplin sind zu sehen.

Bei der Diakonie haben die Kunden, unterstützt durch die Mitarbeiter, abstrakte Werke geschaffen. Mehrere Stelen sind entstanden, zum Thema Heimat zum Beispiel ein stilisiertes Rathaus und ein Text. Gleich daneben haben die Kunden der Tagesförderstätten Elemente aus ihrer täglichen Arbeit verwendet. Hergestellt werden zum Beispiel Kaminanzünder. Die dabei übrig bleibenden Holzreste sind kunstvoll gestaltet, bemalt und zu einer Stele zusammengefügt worden.

Ausstellung

Die Werke sind noch bis zum 6. Mai in den Schaufenstern von 22 Geschäften an der Hunte- und der Westerstraße sowie am Marktplatz zu sehen.