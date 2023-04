Kunstmeile sorgt in Wildeshausen für eine bunte Innenstadt

Von: Tanja Schneider

Wolfgang Rohenkohl aus Vossberg zeigte 2021 eine Strandszene im Modegeschäft Baute. In diesem Jahr stellt er im „Trendstore“ aus. © fra

Ab dem 13. April zieren Acrylbilder, Collagen und mehr die Schaufenster von 22 Geschäften in Wildeshausen. Die Werke bleiben bis zum 6. Mai.

Wildeshausen – Ölgemälde im Bekleidungsgeschäft, Collagen in der Apotheke und Acrylbilder beim Optiker – die Wildeshauser Kunstmeile sorgt ab Donnerstag, 13. April, wieder für eine bunte Innenstadt. Bereits zum sechsten Mal präsentieren Künstler aus der Kreisstadt und der Umgebung ihre Werke in den Schaufenstern und machen damit Kunst auch abseits von Galerien, Museen und Ateliers erlebbar.

Die Kunstmeile folgt direkt auf die Ostereier-Aktion des Stadtmarketings. „Wir haben die Termine bewusst so gewählt, damit wir mit beiden Aktionen einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Innenstadt gerade jetzt im Frühling schön bunt wird“, berichtet die Kulturbeauftragte Birte Hogeback.

In den 22 Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte an der Hunte- und Westerstraße sowie am Marktplatz werden unter anderem gemalte Bilder, selbstgestalteter Schmuck und Fotografien zu sehen sein. Aus der Wildeshauser Künstlergemeinschaft, die laut Hogeback mittlerweile um die 40 Mitglieder zählt, beteiligen sich 19 Kunstschaffende sowie die Tagesförderstätte der Diakonie Himmelsthür und die Kunstschule der VHS. „Wir fragen vor den Veranstaltungen stets ab, wer etwas beisteuern möchte“, erzählt Hogeback. Nicht alle seien immer in Stimmung oder hätten etwas Neues zu zeigen und setzten deshalb mal ein Jahr aus.

Rundgänge zum Auftakt

Erstmals bei der Kunstmeile dabei sind Trudi Werel und Beatrix Bahlmann die Acrylarbeiten im Damenmodegeschäft Baute beziehungsweise im Markenoutlet „Für Sie“ präsentieren. Zu den neuen Gesichtern gehören zudem Heike Jansen-Reinders mit unterschiedlichen Maltechniken bei der GSG Oldenburg und Sigrun Münch mit grafischen Zeichnungen bei „Rademacher Hören & Sehen“. Zum wiederholten Mal beteiligen sich Heike Agresti mit verschiedenen Techniken, Bernhard Block mit digitaler Bildkunst, Anne Demberg mit Acrylmalerei und Collagen, Helmut Desens mit Acrylwerken, Günther Freiberg mit gegenständlicher Malerei und Porträts, Kreszentia Flauger mit handgefertigtem Schmuck, Sylvia Gegler mit Tiffany-Glaskunst, Christian E. Hannig mit Materialkompositionen sowie Sunhild Heinken-Raether mit Ölmalerei und Collagen, Sonja Kähne mit Acryl- und Ölgemälden, Heike Luschnat mit Acrylbildern, Brigitte Mehlfeld mit Fotografie, Astrid Onnen mit Malerei, Wolfgang Rohenkohl mit „modernem Realismus“ und Regine Sander mit Collagen.

Zum Auftakt der Kunstmeile am 13. April gibt es für alle Interessierten ab 16.30 Uhr zwei Rundgänge zu den Schaufenstern im Beisein der Künstler. Eine Gruppe startet bei der GSG Oldenburg an der Huntestraße 9 und die zweite Gruppe bei der Gilde-Buchhandlung an der Westerstraße 33. Im Anschluss treffen sich alle gegen 17 Uhr auf dem Marktplatz, wo die offizielle Ausstellungseröffnung durch die stellvertretende Bürgermeisterin Evelyn Goosmann geplant ist.

Die Werke bleiben bis zum 6. Mai in den Schaufenstern. Dort finden die Betrachter auch kleine Aufsteller mit den Kontaktdaten des jeweiligen Kunstschaffenden. „Wer ein Bild erwerben möchte, kann sich also direkt an den Künstler wenden“, erklärt Hogeback. Die Arbeiten sollten aber erst im Anschluss an die Meile den Besitzer wechseln, damit die Geschäfte nicht wieder umdekorieren müssen. „Sie stimmen ihre Schaufenstergestaltung schon farblich passend zu den Kunstwerken ab“, verrät die Kulturbeauftragte.

Den Flyer zur Wildeshauser Kunstmeile finden Interessierte auf der Homepage der Stadt unter www.wildeshausen.de. ts