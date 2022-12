Kundenzahlen bei der Tafel fast verdoppelt

Von: Ove Bornholt

Weil dieses Jahr sehr viele Menschen Lebensmittel von der Tafel holen, gibt es einen zweiten Ausgabetag. Auf dem Gelände der Diakonie Himmelsthür werden zweimal pro Woche insgesamt rund 180 Haushalte versorgt. © bor

Erstmals haben die Ehrenamtlichen der Wildeshauser Tafel dieses Jahr rund 20.000 Stunden gearbeitet. Kein Wunder: Der Bedarf ist enorm gewachsen.

Wildeshausen – Fast verdoppelt hat sich in diesem Jahr die Zahl der Menschen, die Lebensmittel bei der Wildeshauser Tafel beziehen. Versorgten die Ehrenamtlichen im Jahr 2022 noch 12 700 Kunden pro Woche in der Kreisstadt und in Ahlhorn, sind es 2022 genau 24 689. Der Tafel-Vorsitzende Gerd Aring lobt im Gespräch mit unserer Zeitung den Einsatz der Ehrenamtlichen und die Solidarität in der Bevölkerung. Dieses Jahr seien erstmals 20 000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit angefallen.

Wegen des großen Andrangs werden die Lebensmittel seit Ende Mai an zwei Tagen pro Woche verteilt. Ansonsten müssten die Mitarbeiter viele Stunden am Stück stehen, um alle Menschen zu versorgen. „Die Ehrenamtlichen machen das ohne zu murren mit“, betont Aring. Auch Spenden, sowohl Geld als auch Ware, hätten der Tafel sehr geholfen. „Dafür bedanke ich mich ausdrücklich.“ Neben regelmäßigen Unterstützern hätten sich auch neue Spender gemeldet. „Da sind Leute, die rufen an, möchten einen Einkauf vorbeibringen und stehen dann mit einem Korb voller Lebensmitteln hier“, freut sich der Tafel-Vorsitzende. „Es ist wirklich toll, was da aus der Bevölkerung gekommen ist. Wir sind zufrieden und können nicht klagen“, lobt er die Solidarität.

Die Ehrenamtlichen sind sehr engagiert

Davon profitieren langjährige Tafel-Kunden gerade genau wie viele Ukrainer. Letztere machen den Löwenanteil der neu zu versorgenden Haushalte in Wildeshausen und Ahlhorn aus. Das sind in diesem Jahr 319, vergangenes Jahr waren es hingegen nur 87. „Vorher hatten wir überhaupt keine ukrainischen Familien“, sagt Aring.

Um die vielen Menschen zu versorgen, hat die Tafel die Ausgabemengen etwas reduziert. „Die Leute bekommen alle ein bisschen weniger, aber immer noch reichlich“, erklärt der Vorsitzende. Auf der anderen Seite würde versucht, mehr Ware zu bekommen. So war er sogar an Weihnachten und dem zweiten Weihnachtsfeiertag unterwegs, um Lebensmittel bei großen Betrieben abzuholen. Zwar würden mehr Kilometer gefahren, aber „finanziell haben wir nicht zu jammern“, sagt Aring. Kommendes Jahr wird ein neues Fahrzeug eingesetzt. Dank umfangreicher Spenden war es möglich, einen neuen Mercedes-Sprinter anzuschaffen und umzubauen. Dafür musste die Tafel dank der Unterstützung, unter anderem vom Fahrzeughersteller und Lidl, „nur“ 50 000 Euro bezahlen.

Preis für Tafel-Kunden soll stabil bleiben

Dass die Tafel allerdings in der Lage ist, die Lebensmittel zu verteilen, liegt an den Ehrenamtlichen. „Alles lebt vom Engagement. Unsere Leute ziehen mit“, lobt Aring. In Wildeshausen seien derzeit 77 Aktive im Einsatz, in Ahlhorn 17. Solange es bei den hohen Kundenzahlen bleibe, werde die Ausgabe weiterhin an zwei Tagen organisiert. „Sonst ist es einfach nicht zu schaffen.“

Wann der Ukraine-Krieg endet und wie viele Ukrainer danach weiter auf Hilfe angewiesen sind, kann derzeit niemand sagen. „Wir helfen sehr gerne. Die Ukrainer können ja nichts dafür“, sagt Aring. Kommendes Jahr steigt das in Bürgergeld umbenannte Hartz IV um 50 Euro pro Monat an. Der Tafel-Vorsitzende rechnet allerdings nicht damit, dass deswegen weniger Leute kommen. „Was sind schon 50 Euro im Monat?“ Auf jeden Fall soll der Preis für die Tafel-Kunden nicht steigen. Diese zahlen derzeit zwei Euro (Erwachsene) beziehungsweise einen Euro (Kinder). „Wir werden den Preis nicht erhöhen. Da würden wir die Falschen treffen“, sagt Aring.

Neue Technik: Einen neuen Mercedes-Sprinter mit Kühlaufbau setzt die Tafel ab Januar ein. Dank Sponsoren konnte das Fahrzeug für 50 000 Euro beschafft werden. © bor