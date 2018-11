BBS landesweiter Vorreiter für die plattdeutsche Sprache

Kultusminister zeichnet Berufsbildende Schulen in Wildeshausen aus

+ © Land Kultusminister Grant Hendrik Tonne (rechts) übergab die Auszeichnung an Tanja Schlotmann, Hella Einemann-Gräbert, Lena Münke und Stephanie Arlt (von links) von den BBS. © Land

Wildeshausen/Hannover - Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen am Donnerstag in Hannover als „Plattdütsche School“ ausgezeichnet – sie ist die erste Berufsschule im Land, die diesen Titel tragen darf.