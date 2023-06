Kulturkreis wählt einen Team-Vorstand

Von: Ove Bornholt

Neuer Vorstand: Horst Strömer (Mitte, sitzend) ist nach langen Jahren ausgeschieden. Das Führungsteam besteht nun aus Thomas Rose (von links), Katja Jöllenbeck, Jörg Weißmann und Gerhard Lange. © Hansemann

Die klassische Vorstandsstruktur gibt es beim Kulturkreis Wildeshausen nicht mehr. Der Verein geht neue Wege mit einem Team-Vorstand.

Wildeshausen – Der Kulturkreis Wildeshausen geht nach dem Tod des langjährigen ersten Vorsitzenden Werner Stommel im Februar neue Wege. Die großen Fußstapfen, die er hinterlassen hat, werden allerdings voraussichtlich nicht von einer Person alleine gefüllt werden.

Während der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Hotel „Wildeshauser Hof“ hätten rund 20 Mitglieder einstimmig einen neuen Team-Vorstand gewählt. Damit verbunden sei eine Lösung vom bisherigen Modell der klassischen Vorstandsposten und Ämterbezeichnungen wie erster und zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Schriftführer, wie es neuerdings im Vereinsrecht möglich geworden ist, heißt es in einer Mitteilung von Horst Strömer, der für die Pressearbeit des Vereins zuständig ist.

Vorstandsmitglieder haben mehr Freiheiten

Davon verspricht sich der Kulturkreis einiges. Statt der Ämter gebe es nun eine Auflistung von sogenannten „Funktionen“, die den gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern zugeordnet werden. Damit verbunden ist die Erwartung, dass es in der ehrenamtlichen Tätigkeit mehr Flexibilität, Effizienz und Kooperation gibt. Und die Attraktivität soll steigen. „Fazit: Die Arbeit wird moderner“, heißt es in der Mitteilung. Bis jetzt sind in Wildeshausen und umzu nur wenige Vereine diesen Weg gegangen, zuletzt zum Beispiel das Ortslandvolk.

Teil der Neuerungen ist auch eine Änderung im Personal. Der langjährige Presseverantwortliche und zweite Vorsitzende Strömer hat sich nicht erneut zur Wiederwahl gestellt. Für ihn rückt Thomas Rose nach. Der Wildeshauser Kinderarzt ist Mitglied im Deutschen Ärzteorchester und somit in der Musikwelt aktiv. So war er bereits daran beteiligt, das hochwertige Orchester mit Mitgliedern aus medizinischen Berufen im März für ein Benefizkonzert zugunsten der neuen Orgel in der Alexanderkirche zu gewinnen. Neben Rose bleiben Katja Jöllenbeck, Jörg Weißmann und Gerhard Lange im Vorstand aktiv, die sich schon lange für den Kulturkreis engagieren. „Die Personen passen sehr gut zu dem neuen Arbeitsmodell. Seit Werner Stommels Tod sind die Aufgaben ja schon anders verteilt worden“, so Strömer.

Nach 25 Jahren zieht er sich nun nach und nach zurück. In den kommenden Wochen werde er noch aktiv sein, versichert er mit Blick auf den Auftritt der Thomaner Anfang Juli in der Alexanderkirche. „Ich weiß noch, wie ich 1998 neu am Gymnasium Wildeshausen war und Werner Stommel auf mich zukam“, erinnert er sich. Schnell habe er sich bereit erklärt, die Pressearbeit zu übernehmen. In den folgenden Jahren wirkte er aber auch am Programm mit und kümmerte sich um die Gewinnung neuer Künstler für die Auftritte in der Kreisstadt. Jetzt höre er aus familiären Gründen auf, so der pensionierte Lehrer. Er wolle mehr Zeit mit den Enkelkindern verbringen und auch Altersgründe sprächen gegen eine Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit.

Das neue Programm des Kulturkreises für die kommenden Monate soll demnächst vorgestellt werden. Unsere Zeitung kommt darauf zurück.