Kulturkreis begrüßt 100. Mitglied

Tolles Ergebnis im 30. Jahr des Bestehens

+ Werner Stommel gratuliert Carola Witt dazu, dass sie als 100. Mitglied aufgenommen wurde. - Foto: Rohdenburg

Wildeshausen - Der Vorstand des Kulturkreises Wildeshausen hat lange gewartet, bis er nun im 30. Jahr seines Bestehens mit Carola Witt sein 100. Mitglied begrüßen konnte. Jetzt war es in der Mühle auf Gut Altona soweit, und der Vorsitzende Werner Stommel zeigte sich zuversichtlich, dass der Verein auch in Zukunft eine konstante Entwicklung haben wird. „Es gibt bei uns eine relativ geringe Fluktuation. Es tritt so gut wie niemand aus“, sagte er. Mitgliederverluste erlebe der Kulturkreis eigentlich nur, wenn jemand wegzieht oder verstirbt.

Unter dem Strich nimmt der Verein nicht nur bei den Mitgliedern eine gute Entwicklung. Auch das Programm, das aus Konzerten, Lesungen, Schauspiel und Kinderkultur besteht, wird zunehmend gut angenommen. In der Jubiläumssaison gab es bereits drei ausverkaufte Gastspiele, und die Tickets für den Auftritt des Theater Laboratorium im Februar sind ebenfalls schon knapp.

Witt erhielt von Stommel einen Blumenstrauß und von Horst Strömer sowie Bernd Oeljeschläger ein Buchpräsent in Erinnerung an die vergangene Veranstaltung. Die Erzieherin arbeitet in Bremen und wohnt in Wildeshausen. „Ich finde es toll, dass ich in der Stadt, in der ich sehr gerne lebe, vor Ort Kultur genießen kann“, sagt sie. Die Angebote des Kulturkreises seien deshalb ein großer Gewinn für die Kreisstadt, so Witt, die es gleichzeitig schätzt, dass sie in Wildeshausen viele Menschen kennt und in den Geschäften noch mit ihrem Namen begrüßt wird. „Es ist klein und überschaubar hier. Aber ich habe alles, was ich brauche“, sagt die 51-Jährige.

In den 30 Jahren des Bestehens des Kulturkreises gibt es aber ein Problem, das noch immer nicht zufriedenstellend gelöst und erneut angesprochen wurde. „Es fehlt der Kreisstadt ein Saal mit Bühne für bis zu 350 Personen“, so Stommel. Das Forum im Gymnasium habe den Nachteil, dass die Bühne keine Höhe habe, der Saal der Musikschule biete hingegen keine Tiefe. Die Widukind-Halle werde von den Kulturinteressierten nicht angenommen. Sie sei zu teuer, nicht schön, habe weder Stufung noch Bühne, und die Akustik sei auch nicht toll. „Wir wünschen uns eine zuverlässige mittelfristige Planung, wann es hier einen geeigneten Saal gibt“, so Stommel, der die Ansicht vertritt, dass Landkreis Oldenburg und Kreisstadt gemeinsam planen und finanzieren müssten. „Aber dort gibt es offenbar Mauern, sodass es zu keinen Ergebnissen kommt“, klagt Stommel. Vielleicht gebe es ja die Gelegenheit, im Rahmen der Überplanung des Gebietes zwischen Herrlichkeit und altem Feuerwehrhaus eine kulturelle Stätte zu schaffen. - dr