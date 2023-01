Küche von Realschule und Holbeinschule: Vier Zeilen in einem Raum

Von: Dierk Rohdenburg

Die Realschüler mit den Lehrern Sebastian Tönjes und Bastian Henken, Schulleiter Jan Pössel, Schulleiterin Inke Bajorat sowie Bürgermeister Jens Kuraschinski und Hauptamtsleiter Matthias Ruhle (v.l.). © Rohdenburg

Realschule und Holbeinschule in Wildeshausen verfügen nun über eine moderne Küche

Wildeshausen – Der Schultausch zwischen der Hunteschule und der St.-Peter-Schule hat vor zwei Jahren die Gemüter erhitzt. Mittlerweile ist die Hunteschule an die Dr.-Pickart-Straße gezogen, die St.-Peter-Schule liegt an der Heemstraße und Realschule sowie Holbeinschule verfügen an ihren Standorten über deutlich mehr Platz. Und über eine neue Schulküche, die am Donnerstag offiziell vorgestellt wurde.

„Der Wunsch, eine Küche zu bekommen, ist schon Jahrzehnte alt“, verdeutlichte Realschulleiter Jan Pössel. Man benötige sie für den Hauswirtschaftsunterricht und den Ganztagsschulbetrieb. Auch Holbeinschul-Rektorin Inke Bajorat schätzt die neue Einrichtung im Anbau an die Sporthalle: „Die Küche wird gerne genutzt, beispielsweise in der Vorweihnachtszeit und von der AG unserer Schule.“

Der gesamte Anbau hat 950.000 Euro gekostet

Der gesamte Anbau hat die Stadt 950.000 Euro gekostet. Dort befinden sich zwei allgemeine Unterrichtsräume, und dort, wo auch für die Hunteschule eine Küche vorgesehen war, wurde auf Betreiben der Realschule und der Holbeinschule schließlich anstelle eines Unterrichtsraumes tatsächlich eine Küche installiert. „55.000 Euro hat das gekostet“, bilanzierte Bürgermeister Jens Kuraschinski, der gleich zuschauen konnte, wie die Schüler Flammkuchen zubereiteten.

Die beiden Hauswirtschaftslehrer der Realschule, Sebastian Tönjes und Bastian Henken, hatte sich im vergangenen Jahr um die Ausstattung gekümmert. In dem Raum befinden sich nun vier komplett ausgestattete Küchenzeilen für 16 Schüler. Die Ausstattung ist minimalistisch, damit die Schränke sowie Schubladen nicht überquellen. Dazu kommen Backöfen, ein Geschirrspüler, eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner. Beide Lehrer loben, dass der nebenanliegende Schulungsraum digital ausgestattet ist. So könne man Theorie und Praxis bestens verbinden, betont Tönjes. Die Küche sei von den Höhen sowohl für Realschüler als auch Grundschüler eingerichtet.